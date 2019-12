Újabb választási kampány a londoni terrortámadás árnyékában

Ahogy a 2016-os népszavazási és az egy évvel későbbi előrehozott választási kampányt, úgy az idei december 12-i voksot megelőző korteshadjáratot is elkerülhetetlenül befolyásolja a London Bridge-i merénylet.

Másfél héttel az 1923 óta első decemberi parlamenti választás előtt alaposan elterelődik a figyelem Londonban a kormányalakításért küzdő parlamenti pártokról. A péntek kora délutáni, két ember halálát követelő késeléses terrorista merénylet parányi pozitívummal járt: a bátorságukról, elszántságukról, segítőkészségükről amúgy is híres londoniak közül többen, köztük egy egykori bűnöző, saját életüket kockára téve siettek a két késsel és szerencsére végül hamisnak bizonyult bombatartó övvel felszerelt támadó leszerelésére. A BBC választási közvetítési veteránja, David Dimbleby által minden idők "legrosszabb hangulatú" kampányának nevezett időszakban vigasztaló volt látni minden gonoszság közepette az emberi jóság spontán megnyilvánulását. Felfoghatatlan, ahogy a történelem megismételte önmagát, hiszen a munkáspárti képviselőnő, Jo Cox 2016 június 16-i meggyilkolása a Brexit-népszavazás előtt egy héttel, majd a Theresa May által kiírt 2017. június 8-i választás előtt két terrorista akció is elterelte a figyelmet a politikáról. Június 3-án ugyanezen a London Bridge-en és a közeli népszerű Borough Marketen nyolc ártatlan ember vesztette életét és 48-an sérültek meg, amikor három iszlám fundamentalista hajtotta végre gyilkos misszióját, részben a járdára felhajtott bérelt kisteherautójával, majd azt elhagyva senkit nem kímélő késeivel. Az esetből tanulva azóta a hasonló borzalomnak kitett Westminster Bridge-en és a London Bridge-en védőkorlátokat építettek ki az úttest és a járda között, így péntek délután a pánik és a terrorista akció tettesének ártalmatlanná tétele közepette attól nem kellett tartani, hogy cinkosok gépkocsikkal okoznak további tragédiákat. A két halálos áldozat mellett három személynek kórházi kezelést igénylő súlyos sérülést okozó incidens elkövetőjének személyére gyorsan fény derült, egyben sürgős tennivalókat is igényelt az igazságszolgáltatási és ítéletvégrehajtási szervek részéről. A véres esemény a London Bridge észak-nyugati hídfőjénél elhelyezkedő patinás Fishmongers' Hall-ban, a halkereskedők céhének reprezentációs célokra használt, gazdagon díszített székházában kezdődött, ahol a tettes, a 28 éves Usman Khan a sors iróniája folytán egy a börtönből szabadultak rehabilitációjával, a társadalomba visszafogadásukkal foglalkozó konferencián vett részt. A rendőrség által két határozott fejlövéssel kivégzett gyilkos 2012-ben került rácsok mögé egy a Londoni Értéktőzsde ellen tervezett bombamerénylet előkészítésében való részvétele miatt. Első ítélete a "társadalom védelmében" meghatározatlan időre, de legalább nyolc évre szólt. Ezt azonban a Fellebbviteli Bíróság 2013-ban megváltoztatta és 16 évre vonta ki a forgalomból, melynek a felét kellett zárkában tölteni, majd szigorú feltételek mellett 2018 decemberében szabadult. A közép-angliai Staffordban élt Khan eddigi ismeretek szerint teljesítette a feltételes szabadlábon léttel járó kötelezettségeket, köztük a kormány deradikalizációs programjában való részvételt. Ennek keretében vett részt a Cambridge-i Egyetem által szervezett londoni rendezvényen is, ahová fegyverekkel felszerelve érkezett. A délutáni ülést megzavarva indította el vendettáját és vetett véget az egyik szervező, a mindössze 25 éves, pályafutását a társadalom kevésbé szerencsés tagjai támogatásának szentelt Jack Merritt kriminológus életének. A választási kampány közepette és az újabb terrorista rémdráma utózöngéjeként azonnal megkezdődött a tanulságok levonása és a politikai sárdobálás. A Konzervatív Párt vezetője máris új terrorizmus-elhárító intézkedéseket jelentett be, figyelembe véve Ian Acheson biztonsági szakértő három évvel ezelőtt benyújtott, de mindeddig semmibe vett ajánlásait is. Ha továbbra is Boris Johnsonnál maradnak a Downing Street 10. kulcsai, elítélt terroristáknak teljes, minimum 14 év büntetésüket le kell tölteniük, a legsúlyosabb esetek elkövetői pedig soha nem hagyhatnák el börtönüket. A kormányfő a Munkáspártot tette felelőssé az automatikus korai szabadlábra bocsátás bevezetéséért. Nem hagyta említés nélkül, hogy a Labour választási programja kiáll az emberi jogok szorosabb védelme mellett. A BBC vasárnap reggeli Andrew Marr politikai magazinjában megszólított politikus aggódik amiatt, hogy a Munkáspárt vezetője gyengítené a rendszert és megnehezítené a biztonsági szervezetek számára gyanúba került személyek előállítását. Jelenleg 74 volt terrorista van feltételes szabadlábon. Jeremy Corbyn vasárnap a Sky News Sophy Ridge programjában fejtette ki, hogy "nem feltétlenül szükséges" az elítélt terroristákat teljes büntetésük letöltésére kényszeríteni. Ez a bűncselekmény jellegétől, a körülményektől, de leginkább a börtönben tanúsított magatartásuktól függ". Az ellenzék vezére az ítéletvégrehajtás és a rehabilitáció felülvizsgálatát követelte. Nem szabad említés nélkül hagyni, hogy a Sky News internetes oldala a Cambridgeshire Live hírcsatornára hivatkozva idézi David Merrittet, aki így fogalmazott: "Meggyilkolt fiam, Jack soha nem akarta volna, hogy halála ürügyén embereket szükségtelenül elzárva tartó drákói intézkedéseket vezessenek be".