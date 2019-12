Handó Tünde Iustitiának kijáró, rajongástól túláradó búcsúlevelet kapott 24 bírósági vezetőtől

Az Országos Bírósági Hivatal távozó vezetője alkotmánybírónak áll.

Az még hagyján, hogy Handó Tünde búcsúlevelet kapott, de az Elnöki köszönet című írást közkincsé is tették Magyarország Bíróságainak honlapján A levél stílusa sokatmondó, túláradó rajongása leginkább a kommunista időket idézi, és egy tökéletes ember tökéletes, hibátlan munkáját tárja elénk, amelyért csak köszönettel tartozhat minden bíró - legalábbis a levelet aláíró 24 bírósági vezető szerint mindenképpen. De íme, a kenetteljes levél, ami után Iustitia, az igazság, az igazságszolgáltatás és az erkölcsi erő római istennője is megnyalná mind a tíz ujját. Meg a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsának elnöke is.