Karácsony: a magyar oktatási rendszer jelenleg a bizalmatlanságra épít

Vasárnap este ért véget a Szabad Egyetem csoport kezdeményezésére indult Szabad Ország, Szabad Oktatás! elnevezésű, három napon át tartó rendezvénysorozat, melynek keretében a Kossuth téren berendezett kiállításon mutatták be az Orbán-kormány oktatás és kutatás világát leépítő intézkedéseit, felhívva a figyelmet a társadalomra hátrányos következményekre. A kiállítás mellett több kerekasztal-beszélgetésre is sor került, melyeken szakszervezetek, civil szervezetek képviselői,tanárok, egyetemi oktatók, kutatók, politikusok vitatták meg az oktatás helyzetét. A vasárnapi zárórendezvényen Karácsony Gergely főpolgármester is részt vett. Mint mondta, a magyar oktatási rendszer jelenleg a bizalmatlanságra épít, az oktatásirányítás nem bízik a pedagógusokban, szülőkben, diákokban. Ez a kormány hatalomféltéséből ered: azt hiszik, úgy tudják megerősíteni hatalmukat, ha gondolkodó állampolgárok helyett alattvalókat nevelnek. Az új fővárosi vezetés ennek ellenkezőjét akarja, ezért partnerséget építenek mindenkivel, aki Budapestet a tudás fővárosává szeretné tenni. Karácsony közös programokat indítását tervezi a Magyar Tudományos Akadémiával, a hátrányos helyzetű diákok támogatására pedig ösztöndíjprogramok bevezetését helyezte kilátásba. A rendezvény szervezői pedig bejelentették: a Szabad Ország, Szabad Oktatás kiállítást országjárásra szeretnék vinni, legalább öt vidéki nagyvárosba szeretnének eljutni.