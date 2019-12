Leesett a hó, és Budapest elesett

Veszélyes jelenség, ha a meccseken egy dal eléneklése hittételi rítussá válik, és ezzel politikai konfliktusokat generál – figyelmeztet Mikecz Dániel politológus. A Fidelitas kongresszusán közben már a „nemzeti kánon” részeként kezelték az Ismerős Arcok nótáját.

A Puskás Aréna hangulata elképesztő. Óriási, de mégsem érzi benne magát elveszettnek az ember, a látvány, a fények, a hangosítás döbbenetes, impozáns a masszív és mégis légies tető acélszerkezete. Amikor zengeni kezd a két oldalon a sok tízezernyi, egymásnak felelgető szurkolótól, hogy „hajrá!” és hogy „magyarok!”, az borzongató és felemelő – írta Miklósi Gábor, az Index újságírója a stadionavatóról szóló riportjában.

A kormánysajtó azonban csak azt emelte ki, hogy az újságíró egyfajta lázadásból ülve maradt, amikor Dunaszerdahelyről érkezett gyerekekkel együtt mindenki felállva énekelte az Ismerős Arcok: Nélküled című dalát. Ő ugyanis csak a Himnusznál szokott felállni. Márpedig az általa addig nem ismert, érzelgősnek tartott nóta nyilvánvalóan nem a Himnusz volt. Elszabadult a pokol. „Az Index újságírója tudatosan alázta az éneklő felvidéki magyar gyerekeket” – indította el a kampányt nem csekély csúsztatással a Ripost, jelesül a főszerkesztő, Ómolnár Miklós. A cikket gyorsan átvette az Origo, miközben Orbán Viktor közösségi oldalára merő véletlenségből pont azokban a percekben került ki egy videó arról, hogy a miniszterelnök a dunaszerdahelyi gyerekekkel találkozik.

A felháborodást a közösségi média rendkívüli módon képes felerősíteni – magyarázta lapunknak Mikecz Dániel, a Republikon Intézet politológusa, hogyan válhatott egy jelentéktelennek látszó „ügy” pillanatokon belül országos botránnyá.

A Bayer Zsolt-féle hírtévés Sajtóklub résztvevői, akik professzori szintre jutottak gyűlöletkeltésből, tovább hergelték a népet. A műsorban hosszan mutatták Miklósi Gábor fotóját. „Bontsuk ki a történetet ennek a szörnyetegnek az arcából” – javasolta Bayer. Abszurd módon azt is az indexes újságíró szemére vetette, hogy A dzsungel könyvére asszociált. Holott a Nélküled leghíresebb sorát – „egy vérből valók vagyunk” – az Ismerős Arcok vállaltan Kipling világhírű könyvéből vette át.

Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője például kifejtette, hogy a Puskás Aréna egy katedrális, ahol misztérium zajlott le, ami a nemzet önmagára találásáról szól. A Nélküled tesztnek is jó. Elég csak lejátszani: akit megérint, és feláll, az magyar. Akit nem érint meg, az idegen, nem magyar. Elvégre – közölte Bencsik – élnek Magyarországon olyanok, akik beszélik a nyelvet, de nem azonosulnak a magyarsággal. Így nyer értelmet az „idegenszívűek” fogalma – toldotta meg Bayer. A 888.hu – a Vadhajtások nevű szélsőjobbos portál nyomán – antiszemita gúnyrajzok stílusát idéző karikatúrán jelenítette meg az Index újságíróját, az állami tévé alákérdezős interjúban szerepeltette Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét, aki „magyarellenes uszítás” miatt feljelentést tett a portál ellen. Ezt követően antiszemita plakátok jelentek meg Budapesten, amelyek Miklósi Gábort és kollégáját, Dezső Andrást ábrázolták. Utóbbinak a 444.hu beszámolója szerint az volt a bűne, hogy egy videómontázsban a Nélküled koncertfelvételét összevágta menekültekről készült képekkel.

Tiltakozott az izraeli és az amerikai nagykövetség, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, többek között Karácsony Gergely főpolgármester is. Hollik István kormányszóvivő a hvg.hu kérdésére reagált: „A kormány ebben a kérdésben zéró toleranciát hirdetett, messzemenően elítéljük és elutasítjuk a történteket.” A rendőrség nyomoz az egyelőre ismeretlen elkövetők ellen.

A Fidelitas most szombati kongresszusán elmondott beszédek végképp arról árulkodnak, hogy a kormánypárt az identitáspolitika részévé akarja tenni az Ismerős Arcok nótáját. Az ifjúsági szervezet rendezvényén felszólaló fideszes politikusok közül Kocsis Máté, Kubatov Gábor és Varga Mihály is szóba hozta a dalt, amit végezetül a jelenlévők demonstratív módon felállva hallgattak meg.

A Nélküled körüli botrány a kultúrharc részeként is értelmezhető – konstatálta kérdésünkre Mikecz Dániel. A politológus szerint a kormány holdudvarához tartozó média állandó hitelességi versenyre kényszerül a kormánytól független sajtóval, és igyekszik lecsapni minden megnyilvánulásra, amely lehetőséget kínál annak igazolására, hogy a „másik oldalon” nem tartanak tiszteletben „nemzeti értékeket”.

Az Ismerős Arcok dala nem pusztán a focimeccsekre járó közönség, hanem egy jóval szélesebb kör számára fontos. Az Index cikke valódi érzékenységet is sértett, amikor egy erős szimbolikus és politikai töltettel bíró számot kritizált – mondta Mikecz Dániel, hangsúlyozva, hogy az antiszemita hecckampányra nincs semmilyen mentség. Veszélyes jelenség – állapította meg –, ha a meccseken egy dal eléneklése hittételi rítussá válik, és felesleges politikai konfliktusokat generál olyan helyzetben, amely elvileg nem a politikai azonosulásról szól.

Tény, hogy a Nélküled a legnézettebb magyar felvételek közé tartozik, a Youtube videómegosztó portálon lassan már 39 millió megtekintésnél jár.

Gyakorlatilag bármiből lehet szurkolói rigmus: a saját gyártású alkotások mellett – átírt szöveggel – magyar nóták vagy akár munkásmozgalmi indulók is feltűntek már a repertoárban. Más esetekben változtatásra sincs szükség. A 2016-os labdarúgó Eb idején például valamilyen rejtélyes okból a Soho Party egyik régi slágere, „Az éjjel soha nem érhet véget” vált a magyar szurkolók kedvencévé. A Puskás Aréna avatásán ez a dal is elhangzott.

A Nélküled ugyanakkor valóban nem pusztán egy szurkolói nóta a sok közül. Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere a Bama baranyai hírportálnak adott 2017-es interjújában úgy fogalmazott, hogy a Nélküled – a szöveg, főleg az ötmillió magyarra való utalás miatt – a nemzeti összetartozás himnusza lett. A zenekar honlapja szerint a szám eredetileg a 2007-es albumon jelent meg. Az együttes aztán sokfelé játszotta az „elcsatolt területeken”, néhány alkalommal a Felvidéken is. Nyerges Attila visszaemlékezése szerint a dunaszerdahelyi szurkolók elkezdték énekelni a mérkőzéseiken, majd amolyan csapatindulóként minden dunaszerdahelyi DAC-találkozó előtt elhangzott (DAC: Dunaszerdahelyi Atlétikai Club). Nyerges kulcsmomentumként említette, hogy 2015-ben, a nemzeti összetartozás napján – azaz a trianoni emléknapon – Orbán Viktor miniszterelnök posztolta a közösségi oldalán a videót, ami a Slovan elleni meccs előtt készült.

Nyerges Attila csodálatos élménynek nevezte, amikor tömegek éneklik a számot, a legnagyobb elismerés számára mégis egy egészen kis közösségben született: „Egy felvidéki református fesztiválon úgy konferáltak fel bennünket a színpadon, hogy köszönik nekünk ezt a dalt, mert ők mindig irigyelték az erdélyiektől, hogy nekik van saját himnuszuk (Székely himnusz – a szerk.), ezzel pedig már a Felvidéknek is lett.”

Lapunk felvidéki forrásai szerint néhány éve voltak próbálkozások rá, hogy legyen egy hivatásos DAC-induló, de egyik pályamű sem örvendett nagy népszerűségnek. A klub végül úgy döntött, hogy minden mérkőzés előtt hangozzon el a Nélküled, amit a szurkolók addig is énekeltek. A DAC-drukkerek között a Nélküled mára „szent tehénné” vált, és ahhoz, hogy valaki így tekintsen rá, nem feltétlenül kell „nemzeti radikálisnak” lenni. Tágabb értelemben, a felvidéki magyarság körében is vannak, akik egyenesen imádják ezt a dalt, és vannak, akik csak elfogadják. Elutasítással csak elhanyagolható mértékben lehet találkozni.

A Nélküled karrierje belátható időn belül aligha ér véget. A Fidesz többször próbálkozott saját himnikus produkció előállításával, de a barackfás „nemzeti összetartozás dala” és az 56-os emlékévre készült „Magyarország halszagú” egyaránt kudarcba fulladt. Jobb ilyenkor ahhoz nyúlni, ami már bevált. Jövőre lesz Trianon 100 éves évfordulója. Megjósolható, hogy az Ismerős Arcok dalát sokat fogjuk még hallani – és nemcsak koncerten vagy focimeccsen.

Jobbiktól a Fideszig A „nemzeti rocknak” nevezett szubkultúra részeként az Ismerős Arcok rendszeres fellépője volt a Jobbikhoz kötődő fesztiváloknak, az akkor még szélsőjobboldali párt rendezvényeinek. A rajongók egy része árulásként élte meg, hogy a zenekar 2010 tavaszán fideszes kampányrendezvényen is koncertet adott. Nyerges Attila azzal védekezett, hogy „ellenséges környezetben” is kötelessége hallatnia a hangját: „Amíg egy fikarcnyi esélyt látok arra, hogy jó irányba tudok fordítani bárkit a dalokkal, és az egységes nemzet gondolatának támogatókat tudok szerezni, addig én játszani fogok mindenhol, ahol csak lehetőségem van.” Mikecz Dániel politológus szerint a kétharmados parlamenti többség megszerzése után a Fidesz mind otthonosabban kezdett mozogni a „radikáljobb” kultúrában, nyitottá vált az addig perifériához tartozó együttesek felé is: beemelte azokat a fősodorba. Ennek a folyamatnak lényeges állomása volt, hogy 2013-ban kormányzati kitüntetést kapott a Kárpátia énekese.