A vasúti közlekedést is elintézte a hétfői havazás

– Ha szavaimmal, megfogalmazásommal akár egyetlen magyar zsidó polgártársamat is megsértettem, úgy azért tőlük bocsánatot kérek – közölte Kósa Lajos a közösségi oldalán. A Fidesz alelnöke két nappal a Fidelitas tisztújító kongresszusa után nyilvánult meg, miután az eseményen többek közöttaz őszi önkormányzati választáson a debreceni zsidók „kénytelenek voltak, vagy lehet, hogy jól is esett nekik a nyilas vitézt megszavazni.” Kósa most hozzátette: „a Fidelitas szombati rendezvényén elhangzott mondataimban, talán félreérthető módon, arra utaltam, hogy az ellenzéki együttműködés a holokausztban elveszített zsidó honfitársainkon korábban gúnyolódó jobbikosokra is kiterjed, őket legitimálja.”