Bősz Anett a Liberálisok új elnöke

Határozatképtelenség miatt az ülést el sem lehetett kezdeni. Szél Bernadett Kövér László házelnökhöz fog fordulni az ügyben, hogy kiderüljön, mit gondol párttársai munkamoráljáról.

Második napirendi pontként tárgyalta volna hétfő délelőtt az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága Szél Bernadett független parlamenti képviselő határozati javaslatát, ami a fóti Károlyi István Gyermekközpont – ismertebb nevén a fóti gyermekváros – ügyében teremtett volna tisztább képet, de a bizottság többségben lévő kormánypárti tagjai távol maradtak, így – határozatképtelenség miatt – az ülést el sem lehetett kezdeni. Szél Bernadett javaslata azt tartalmazza, a kormány:



azonnali hatállyal állítsa le a fóti Károlyi István Gyermekközpontban gondozott speciális szükségletű gyermekek gondozási helyének megváltoztatására irányuló eljárásokat,

helyezze hatályon kívül a 2016-ban elfogadott, a Gyermekközpontban nyújtott ellátások új helyszíneken történő megszervezéséről szóló nem nyilvános kormányhatározatot, és biztosítsa a Gyermekközpont megfelelő működéséhez szükséges forrásokat, valamint

állítson fel egy állandó Gyermekvédelmi Egyeztető Fórumot a gyermekvédelmi intézmények átszervezésével, valamint a gyermekotthoni férőhelyek kiváltásával kapcsolatos döntések átláthatóvá tétele, szakmai megalapozása és a folyamatok monitorozása érdekében.

Szél Bernadett szerint botrányos, hogy a Fideszt annyira hidegen hagyja a gyermekvédelem ügye, hogy még az arról szóló bizottsági ülésen sem jelennek meg képviselőik. A politikus jelezte: Kövér László házelnökhöz fog fordulni az ügyben, hogy kiderüljön, mit gondol párttársai munkamoráljáról. Korózs Lajos, a Népjóléti Bizottság szocialista elnöke lapunknak azt mondta: a fideszes képviselők ezzel csak az érték el, hogy újra a bizottság napirendjére kerül majd a javaslat, „így újból beszélünk majd róla”. Ám mivel az őszi ülésszaknak jövő hét szerdán vége, elképzelhető, hogy erre már csak a februárban kezdődő tavaszi ülésszakban fog sor kerülni. A fóti gyermekközpont felszámolását három éve jelentette be a kormányzat, az intézményben gondozott gyerekek és a dolgozók azóta bizonytalanságban élnek. A központ a fóti Károlyi-kastély több tízhektáros, ősfás parkjában működik a város központi részén. A közhiedelemmel ellentétben a gyerekek nem a kastélyban, hanem 8-10 fős lakóotthonokban élnek. Épp ezért érthetetlen, miért akarja a kormány a szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyva már most is túlzsúfolt otthonokba, Kalocsára, Zalaegerszegre paterolni a gyerekeket. Sokak szerint inkább a kastély megszerzése áll a háttérben, melynek a kormány bevallása szerint is „új funkciókat” akarnak adni.