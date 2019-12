Betörtek a berlini Stasi Museumba – Ékszereket, medálokat vittek el

A tettesek az ablakon keresztül hatoltak be az első emeletre.

Ismeretlenek betörtek a berlini Stasi Museumba a hétvégén, több vitrint összetörve medálokat és ékszereket vittek el – közölte a rendőrség. Az első nyomok szerint a tettesek az ablakon keresztül hatoltak be az első emeletre, majd észrevétlenül távoztak. Egy alkalmazott bukkant a földön az összetört üvegre vasárnap reggel és értesítette a rendőrséget. A múzeum az egykori Német Demokratikus Köztársaság (NDK) politikai rendszerét mutatja be. A kutatóközpontként is működő múzeum a Stasi, vagyis az egykori Állambiztonsági Minisztérium volt főhadiszállásán helyezkedik el. Az intézmény nem közölt információkat az esetről, honlapjukon azonban közzétették, hogy hétfőn zárva marad a múzeum.