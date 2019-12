Emberhiány, felkészületlenség, fűtetlen váltók: ezért bénítja meg már néhány centi hó a MÁV-ot

Munkaerőhiány és a fűtött váltók hiánya vezethetett a káoszhoz a vonatközlekedésben. Voltak, akik megelégelték a veszteglést, és gyalog indultak útnak a sínek mellett.

Két halálos ellensége van a MÁV-nak: a tél és a nyár – humorizált egy szakmai forrásunk azon, hogy a hétfő reggelre leesett 5-6 centi hó már elég volt ahhoz, hogy megbénuljon a keleti országrész vonatközlekedése. A Nyugatiból, illetve kisebb részt a Keletiből induló vonalakon Vác, Esztergom, Szeged, Debrecen, Lajosmizse felé illetve felől menetkimaradások, járattörlések és két-három órás késések keserítették az utasok napját. Sok helyütt a városba igyekvő dolgozók jobb híján a vonatról leszállva a sínek mellett, a havat törve próbáltak eljutni a legközelebbi állomásig. A vonatközlekedés mellett az utastájékoztatás is összeomlott, az egyes járatok várható érkezését-indulását jelző mobilos vonatinfó sem működött, feltehetően a túlterhelés miatt. Arról, hogy az ingázók ezreinek miért kellett az alig bokáig érő hóban elakadt vonatokon órákon át vesztegelni, vagy a sínek mellett kutyagolni, a MÁV a reggeli közleményében szemérmesen csak annyit írt: a rossz időjárási körülmények között a „váltók kezelése” okozott súlyos problémát a vasútnak. Szakmai forrásaink szerint ez szimplán annyit jelent, hogy az ónos esővel keveredett hó ráfagyott a váltókarokra, így azok nem működtek. Ezt ilyenkor a pályamunkásoknak kellene kisöpörnie a váltó szárnyai közül, ám a Nyugatiban ezt nem sikerült időben elvégzeni, ezért torlódtak már reggelre egymásra a vonatok. Hivatalos forrásból később ennyit sem lehetett megtudni, mivel a MÁV a váltóknál a híreket sokkal serényebben takarította: délutánra a reggeli közleményeket eltüntették a MÁV-csoport hírei közül. Helyette arról adtak hírt, hogy javult a helyzet, legalábbis így aposztrofálta a vasút azt, hogy a Nyugati pályaudvarról induló és oda érkező vonatok 40-70 perces késésekkel közlekednek. Pályaüzemeltetői forrásaink szerint egyértelműnek tűnik, hogy az állami társaság nem készült fel a hétfői hóesésre, nem álltak készenlétben pályamunkások, hogy időben megtisztítsák a váltók sínpárjait. Bár a hóesés közeledtéről már a múlt hét óta tudni lehetett – vasárnap este erről a rendőrségi honlap is figyelmeztetést adott ki a közúton közlekedőknek – ám egyetlen, általunk megkérdezett pályamunkás sem tudott arról, hogy egyáltalán rendeltek-e el a MÁV-nál hókészültséget.

Ezzel kapcsolatos kérdéseinket a társaság nem válaszolta meg, igaz, egy időre a levelezési rendszerük is lebénulhatott – a sajtóosztályra írt kérdéseinket is többször „nem kézbesíthetőként” dobta vissza. Szakszervezeti forrásaink úgy vélekedtek: most bosszulta meg magát a vasúttársaság súlyos munkaerőhiánya. A munkavállalói érdekképviseletek évek óta figyelmeztetik a céget, hogy kevés az ilyen haváriahelyzetben bevethető pályamunkás. A cég a fűtött váltókkal is takarékoskodik – szakmai becslések szerint a váltók mindössze 10 százaléka van ellátva fűtőszállal, igaz az ónos esővel szemben ez sem mindig megoldás. Ha a hó nem lett volna elég, két vonalszakaszon, Bakonyszentlászló és Zirc, illetve Szentgál és Városlőd-Kislőd között a vasúti pályára dőlt fa – feltehetően szintén a rárakódott hó súlya alatt. Vácon pedig egy átjáróban történt baleset, itt a piros jelzés ellenére ütközött a vonat egy autóval. Bár szerencsére senki sem sérült meg, a helyszínelés miatt egy jó időre lebénult ez a vonal is.