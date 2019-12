Kiderült, ki lesz a közös ellenzéki jelölt Győrben

A Lungo Drom fideszes elnöke még mindig nem vette át az Országos Roma Önkormányzatban elnyert mandátumát. Abszurd módon a jogszabály nem is kötelezi rá.

Farkas Flórián későbbi időpontban veszi át megbízólevelét – hangzott el múlt hétfőn a Ludovika téren, a közszolgálati egyetemen tartott rendezvényen. Az új Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) 47 képviselője közül egyedül ő hiányzott az ünnepélyes eseményről. Az ORÖ alakuló ülése ma, kedden kora délután lesz a Dohány utcában, a testület budapesti székházában – minden jel szerint Farkas Flórián nélkül. A Nemzeti Választási Iroda ugyanis arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Lungo Drom elnöke mindeddig nem jelentkezett az ORÖ-tagságát igazoló dokumentumért. Furcsa módon nincs olyan törvény, amely előírná, hogy ennek milyen határidőig kellene eleget tennie. Így elvileg akár az is előfordulhat, hogy a következő nemzetiségi választásig betöltetlen marad az általa elnyert mandátum. Farkas Flóriánnak, ahogyan arról már többször írtunk, az összeférhetetlenségi szabályok miatt döntenie kell, hogy az ORÖ-ben folytatja, vagy marad fideszes képviselőként az Országgyűlésben. Előbbi esetben mentelmi jogát is elveszítené, miközben a nevével fémjelzett romaprogramok ügyében elhúzódó nyomozások zajlanak. Az ORÖ háza táján már csak ezért is tényként kezelik, hogy Farkas Flórián, ha rajta múlik, ragaszkodni fog parlamenti mandátumához. Az erőviszonyok alapján úgy látszik, az ORÖ elnöki posztjára hiába is pályázna. Bár az általa vezetett Lungo Drom megnyerte az országos roma választást, a testületben nem szerzett többséget. A másik három szervezet – a Fiatal Romák Országos Szövetsége (Firosz), a Phralipe és a Roma Polgárjogi Mozgalom (RPM) – tartja magát ahhoz a korábbi megállapodásához, hogy nem köt szövetséget a Lungo Drommal. (A Lungo Dromnak 20, a Firosznak 18, az RPM-nek 5, a Phralipének 4 képviselői helye van az ORÖ-ben.) Farkas László, a Firosz elnöke nemrég azt nyilatkozta a Népszavának, hogy a Lungo Drom próbál magához átcsábítani képviselőket más szervezetektől, „közvetítőkön keresztül sokmilliós ajánlatok röpködnek”. Farkas László szerint ezek a próbálkozások azóta sem jártak eredménnyel. „Nagy bajban lehetnek” – tette hozzá. Nemrég ugyanis őt is megkeresték, és felajánlották számára, hogy a Lungo Drom támogatásával legyen az ORÖ elnöke. Csakhogy a hármas szövetség már megegyezett abban, hogy a Firosz színeiben politizáló Agócs Jánost jelöli az elnöki posztra. Farkas László ezért köszönte szépen, de nem élt a lehetőséggel. A Firosz vezetőjének közlése szerint már nem is az a kérdés, hogy a Lungo Dromnak sikerül-e valakit átcsábítania, hanem inkább az, hogy a Lungo Dromtól hányan csatlakoznak a hármas szövetséghez. Farkas László elmondta, hogy az alakuló ülésre készülődve a Lungo Drom több politikusa is kinyilvánította: az ORÖ-s elnökválasztáson a firoszos Agócs Jánosra fog szavazni.