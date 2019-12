„A demokrácia megcsúfolása” – Reagált az ellenzék a Médiatanács fideszes meghekkelésére

– Meglepetés nem történt, dacára annak, hogy a választók többsége nem a Fidesz mögött áll – mondta Gréczy Zsolt. Gurmai Zita szerint Magyarország már nem jogállam, hanem egyre keményebb diktatúra.

Brenner Koloman, a Jobbik politikusa arról beszélt, hogy az öt ellenzéki frakció közös álláspontot képviselt, amely szerint az ötfős grémiumba legalább két ellenzéki tag legyen. Brenner közlése szerint még abba is belementek volna, ha szimbolikus egy helyet kapnak, de ezt is leszavazta a fideszes többség. – Az EBESZ a 2018-as választást szabadnak, de nem fairnek minősítette, többek között a torz médiaviszonyok miatt – emlékeztetett a jobbikos képviselő, hozzátéve: a pártja már 250 bírósági pert nyert a fideszes sajtóval szemben. Gurmai Zita, az MSZP frakcióvezető-helyettese úgy látta, Magyarország már nem jogállam, hanem egyre keményebb diktatúra. – Ismerhettük a fideszes Médiatanács csaknem tízéves működését: semmilyen problémájuk nem volt a nyilvánvaló kormánypropagandával – jelezte. – A demokrácia megcsúfolása – így foglalták össze a Médiatanács tagjait jelölő eseti bizottság ellenzéki tagjai nemzetközi sajtótájékoztatójukon azt, hogy újabb kilenc évig kizárólag fideszes tagokból fog állni a legnagyobb hatalmú hazai sajtófelügyelet. Mint arról írtunk, a kormánypárt kigolyózta az ellenzék jelöltjeit és Hankiss Ágnest, Budai Lászlót, Meszleny Lászlót valamint Szadai Károlyt jelölte a Médiatanácsba.

– Meglepetés nem történt, dacára annak, hogy a választók többsége nem a Fidesz mögött áll – ezt már Gréczy Zsolt, a DK politikusa mondta. – A közmédia csaknem 100 milliárdos évi büdzséjét azok az adófizetők is finanszírozzák, akik nem a Fideszre szavaztak – folytatta Gréczy, hangsúlyozva: az október 13-án győztes ellenzéki polgármestereket azóta sem hívták be a közmédiába. Keresztes László Lóránt LMP-frakcióvezető szerint sok különbség van az ellenzéki pártok között, de abban többek között egyetértenek, hogy a Fidesz brutálisan él vissza a hatalmával. – Ez a döntés is jól bizonyítja, hogy Orbán Viktornak semmilyen szándéka nincs arra, hogy nyisson a demokratikus működés felé. Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd politikusa is úgy látta, minden jogállam és demokrácia alapja, hogy az ellenzéknek meg van a joga a kormány ellenőrzésére. – Ez a Médiatanács esetében már biztos, hogy nem valósulhat meg – mondta.