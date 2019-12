Korábbi igazságügyi miniszterek is megdöbbenéssel olvasták a Handónak írt levelet

A kormány kiigazításnak nevezi, hogy több mint másfél millió forinttal magasabb bért adnának az Alkotmánybíróság vagy a GVH elnökének. Van, ahol fizetés a korábbi triplájára nő.

beszélt egy sajtótájékoztatón arról: „brutálisan” megemelné egyes állami hivatalok vezetőinek juttatását egy törvényjavaslattal a kormány, miközben a közigazgatásban létszámstop van, alacsony a tanárok és az egészségügyben dolgozók fizetése. Példaként említette: a Gazdasági Versenyhivatal elnökének fizetése 1,7 millióról 4 millió forintra emelkedik; Áder János köztársasági elnöké 1,5 millió forintról csaknem 3 millió forintra; míg a Nemzeti Választási Iroda elnökének fizetése is a jelenlegi 990 ezerről 1,9 millió forintra nő.

„A lojalitást jutalmazták”

A törvényjavaslat indoklásában kiigazításnak nevezte Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az illetményemeléseket – emeli ki a Blikk, a lap kérdésére pedig most a tárca bővebben is megmagyarázta a tervezett intézkedéseket: „A javaslatban szereplő béremelés a kormánytól független alkotmányos intézményekről szól, mint például Gazdasági Versenyhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága vagy a Magyar Tudományos Akadémia, amelyek vezetőinek fizetése évek óta változatlan” – közölte a Miniszterelnökség. Ugyanakkor benyújtották a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényjavaslatot is, amely alapján nemcsak a vezetők fizetése emelkedhet, hanem lehetőséget biztosít az alkotmányos szervek számára, hogy bérfejlesztést hajtsanak végre kollégáik esetében is. A legnagyobb nyertesek közé tartozik az Alkotmánybíróság, amelynek az összes tagja sokkal többet fog keresni. Sulyok Tamás elnök illetménye a mostani bruttó 1,5 millió forintról 3,8 millió forintra emelkedhet. A fizetését ugyanis a Kúria elnökének az illetményéhez igazították. Több mint kétmillió forintos fizetésemelésben részesülhetnek a GVH vezetői, az elnöknek például 1,7 millióról 4 millióra ugrik a fizetése, a helyetteseinek pedig 1,3 millióról 3,6 millió forintra. Mint már korábban közzétették, a fizetésemelésből nem marad ki Áder János köztársasági elnök sem, aki 1,5 millió forint helyett 3,2 milliót kereshet jövőre, miután Kövér László házelnök fizetésének 110 százalékát kaphatja. Lehet legitim érveket felhozni a fizetésemelések mellett, de itt inkább a lojalitást jutalmazzák – mondta az ügy kapcsán a Blikknek Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója.

A bulvárlap összefoglalta, hogy mely hivataloknál és státuszokban emelhetik a vezetők fizetését:

Gazdasági Versenyhivatal: havi 1,7 millió forintról - 4 millió forintra

Közbeszerzési Hatóság: havi 2,6 millió forintól - 4 millió forintra

Energetikai Hivatal: havi 3,29 millió forintról - 4 millió forintra

Alkotmánybíróság: havi 1,5 millió forintról - 3,8 millió forintra

Köztársasági elnök: havi 1,5 millió forintról - 3,2 millió forintra

Kúria: havi 1,5 millió forintról - 3,2 millió forintra

Egyenlő Bánásmód Hatóság: havi 1,5 millió forintról - 1,9 millió forintra

Alapvető Jogok Biztosának: Hivatala havi 1,5 millió forintról - 1,9 millió forintra

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság: havi 1,5 millió forintról - 1,9 millió forintra

Magyar Tudományos Akadémia: havi 1,3 millió forintról - 1,9 millió forintra

Magyar Művészeti Akadémia: havi 1,3 millió forintról - 1,9 millió forintra

Nemzeti Választási Iroda: havi 997 ezer forintról - 1,9 millió forintra

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára: havi 893 ezer forintról - 1,9 millió forintra