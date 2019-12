Nem csak sportolókat kínozhat a teniszkönyök

A kevés alváson, a folyadékfogyasztáson túl a D-vitamin hiánya, de akár allergia és reflux is okozhat folyamatos „takonykórt”

Több oka lehet, ha ősztől tavaszig tartó folyamatos náthás állapotnak, annak, ha egyik megfázásból a másikba esik valaki – mondta Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gégeközpont orvosa.

Ilyen lehet az alváshiány. Egy korábbi, a Sleep tudományos folyóiratban közölt kutatás is alátámasztotta, hogy a kevés alvásnak az egészség látja kárát. A 164 felnőtt bevonásával zajlott vizsgálatból kiderült, hogy napi hat óra alvás mellett a 18 és 55 év közötti résztvevők gyakrabban lettek náthásak, mint azok, akik napi hét órát töltöttek pihenéssel. A kockázat az alvásidő csökkenésével egyenes arányban nő. A hat órát alvók 4.2-szer, az öt órát alvók 4.5-szer gyakrabban betegedtek meg.

„Az elegendő alvásidő mellett az alvás minőségére is fontos ügyelni. Hiába alszik valaki hét órát, ha közben többször felébred, nem lesz kipihent. Ha rendszeresen fáradtan, fejfájással, kiszáradt torokkal ébred reggel, előfordulhat, hogy horkol vagy alvási apnoéban szenved. Ezt fontos kivizsgáltatni és kezeltetni, mert szövődményként a gyakoribb megfázások mellett más, krónikus betegségek is jelentkezhetnek” - hangsúlyozta a szakorvos.

Víz, víz, víz

Ha kevés folyadékot fogyasztunk napközben, az az egész szervezetünkre hatással van. A kontaktlencsét viselőknek még a szemük is könnyebben kiszárad, de a bőr rugalmassága is tükrözi a folyadékfogyasztásunkat. Ha keveset iszunk, az orrnyálkahártya is jelez: könnyebben kiszárad. Ha még a lakás levegője is száraz, a helyzet tovább romlik, sérülékenyebbé válik és gyakrabban leszünk betegek. Igyunk eleget és párásítsunk, ha száraz a belső levegő – ajánlotta Augusztinovicz Monika.

Kevesen tudják, hogy az általában gyomorégéssel, a szegycsont körüli területen jelentkező égő érzéssel jelentkező reflux légúti tüneteket is okozhat. A gyomorsav egészen a garatig eljutva irritálhatja az érzékeny nyálkahártyát is. Ennek jellegzetes tünete a reggeli torokfájás, de akár krónikus orrmelléküreg-gyulladást is előidézhet. A vitaminok, főleg a vas, a cink és a C-vitamin mellett a D-vitamin segíti az immunrendszert a légúti betegségek megelőzésében. Vérvizsgálattal lehetőség van pontosan meghatározni a személyre szabott dózist, amelynek kezdő adagja – hiányállapot esetén – lehet ennél magasabb is.

A lakáson belüli allergének a hidegebb hónapokban okoznak tüneteket. A háziállatok szőre, a poratka a leggyakoribb kiváltó ok, de gyakori náthás légúti tünetekért a penészgomba is felelős lehet. „A fel nem ismert allergia összekeverhető a náthás tünetekkel. Ha a tüsszögés, orrfolyás, orrviszketés, orrdugulás heteken át nem múlik el, célszerű erre is gondolni. A kezeletlen allergia állandó gyulladásban tartja az orrnyálkahártyát, ami még inkább fogékonnyá tesz a fertőzésekre. Az allergia kezelésével csökkenteni lehet a légúti betegségek gyakoriságát is” – mondta a szakorvos.