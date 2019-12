Fordított adventi naptárral buzdít adományozásra az Ökumenikus Segélyszervezet

A kazah, kirgiz és azeri vallásüldözésről kérdezték a Miniszterelnökséget – ők pedig arra válaszoltak, amire szerettek volna.

Fekete öves keresztényüldözőnek számítanak a Türk Tanács hivatalos tagjai, akik közé megfigyelőként és baráti államként csatlakozott Magyarország is – írta meg a korábban Népszava , az Open Doors amerikai újkeresztény szervezet beszámolója alapján. A jelentés szerint Üzbegisztánban, Kirgisztánban és az Orbán által kedvelt Kazahsztánban gyakran fizikailag bántalmazzák, megfigyelik, terrorizálják a keresztény közösségeket – Kirgizisztánban megtörtént, hogy hívőkkel együtt gyújtották fel az egyik templomot – az erőszakban pedig a hatóságok és radikális muszlim csoportok is részt vesznek; nem ennyire durva a helyzet Törökországban, de az Open Doors szerint keresztényt azért itt sem vesznek fel állami állásba, és másodrendű polgárnak számítanak a szunnitákhoz képest.

A visszaélések kapcsán fordult a Miniszterelnökséghez Szél Bernadett országgyűlési képviselő, felvetve , hogy a kormány a sokszor népszerűsített Hungary Helps keretében miért nem támogatja Kirgizisztánban, Üzbegisztánban, Kazahsztánban, Azerbajdzsánban és Törökországban is az üldözött keresztény közösségeket.

A Gulyás Gergely kancelláriaminiszternek címzett kérdésekre nem meglepő módon Orbán Balázs államtitkár válaszolt

ha a cinizmusért járna Oscar-díj, Orbán levele biztosan ott lenne az esélyes jelöltek között.

Az államtitkár ugyanis először a Hungary Helps-progam eredményeit méltatta – eddig 70 ezer üldözöttön segítettek, és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatalával (USAID) közösen építik újjá Irak legnagyobb keresztény városát, Karakost – aztán azon elmélkedett, hogy ez a kormányzati fellépés erkölcsi és geopolitikai szempontból is hasznos. Végül, a képviselőnőn kezdett ironizálni. „Konstatáljuk, hogy Képviselő Asszony hosszú hallgatás után felfedezte magának az üldözött keresztények ügyét, ezért kérjük, vesse latba széles körben ismert kiváló külföldi összeköttetéseit és kapcsolatait az üldözött keresztények védelmében is. Álljon Ön is az ügyünk mellé, és támogassa a magyar Kormány üldözött keresztények védelméért végzett erőfeszítéseit” - írta Orbán Balázs.

Idáig tart a válaszlevél: az eredeti kérdésre egy sorban sem reagál, figyelmen kívül hagyja a kazah, kirgiz, azeri vagy török keresztények sanyargatását, erőszakos muszlim vallásra térítésüket. Az államtitkár válasza persze nem számít kirívónak a kormányzati reakciók sorában (ennél durvábban, személyeskedve is hallgatták már el a lényeget a megkérdezett fideszes politikusok) de mindenképpen kordokumentum lehetne. Hiszen