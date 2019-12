Akár -10 fokot is mérhetünk szerdán, a köd miatt figyelmeztetést adtak ki

A borult tájakon hószállingózás és ónos szitálás is előfordulhat.

Szerdán a köd és rétegfelhőzet egy része napközben is tartósan megmarad (nagyobb eséllyel a főváros tágabb térségében és az északkeleti országrészben), máshol a feloszlása után hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A borult tájakon hószállingózás, esetleg ónos szitálás is előfordulhat – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, mindössze Sopron környékén lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -2 és -8 fok között alakul, de a kezdetben derült, havas tájakon -10 alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet +4 és -5 fok között várható, fagypont alatti értékek a tartósan borult területeken valószínűbbek. A tartós, sűrű köd veszélye miatt a fővárosra és Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.