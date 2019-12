Felrobbant egy üzem Szudánban, legalább 23 ember meghalt, rengeteg a sérült (videó)

A Kreml szerint a figyelem elterelése céljából démonizálja az orosz hackereket a nyugat, ám az orosz elnöki szóvivő szavainak időzítése is igen érdekes.

Figyelemelterelésről beszélt kedden Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki szóvivő, aki a Reuters hírügynökség beszámolója szerint nevetségesnek nevezte azt a napokban felmerült lehetőséget, hogy Oroszország a december 12-i brit választást is megpróbálta befolyásolni. Peszkov szerint a nyugat démonizálja az orosz hackeret, így próbálja elterelni a figyelmet valós problémáiról. Vlagyimir Putyin szóvivője arra reagálva fejtette ki álláspontját, hogy november 27-én a brit Munkáspárt elnöke, Jeremy Corbyn olyan állítólagos titkos dokumentumokat mutatott be, miszerint a Boris Johnson vezette konzervatívok az ingyenes egészségügy, az NHS kiárusításáról 2017 óta tárgyalásokat folytatnak az amerikaiakkal. Corbyn 450 oldalas titkos dokumentum gyűjteményt mutatott fel a sajtótájékoztatón, ezt követően pedig több szakértő megállapította, hogy ez a szivárogtatás igen hasonlít egy orosz dezinformációs kampányhoz. Csakhogy az orosz elnöki szóvivő szavainak időzítése is igen érdekes. Hétfőn ugyanis Vlagyimir Putyin aláírt két olyan törvényt is, amelyről minden bizonnyal jobb, ha minél kevesebb szó esik. Putyin zöld utat adott az orosz duma által júliusban megszavazott azon jogszabálynak, amely most már a jogi személyek mellett lehetővé teszi az olyan természetes személyek külföldi ügynökké minősítését is, akik külföldről kapnak finanszírozást széles közösségnek szánt tájékoztató anyagokat terjesztésére. Ugyancsak hétfőn írta alá azt a törvényt is, amely megtiltja, hogy 2020 júliusától orosz szoftver nélküli okostelefont, számítógépet és okostévét forgalmazzanak Oroszországban. Sajtóinformációk szerint ez utóbbi elsősorban az Apple ellen irányul, amelyet így akarnak rákényszeríteni arra, hogy a termékeire orosz szoftvert telepítsen.