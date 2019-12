A választás utáni interregnumban gyorsan 1,48 milliárdra szerződött Mészáros Lőrinc cégével az FKF

A PISA-eredmények bár minden területen nagyon pici javulást mutatnak, Radó Péter oktatáskutató szerint valójában csak annyit jelentenek, hogy a magyar közoktatás stabilizálódott egy alacsony szinten, és sokkal többre nem is képes.

Az átlageredmények azt mutatják, hogy a 2015-ös nagy bezuhanáshoz képest stagnálás van, a közoktatás gyenge teljesítménye tulajdonképpen stabilizálódott. Az utóbbi három évben nem voltak nagy átalakítások, a rendszer nagyjából bejáratódott, és ennyi tud. Ahhoz, hogy kiderítsük, minek köszönhető ez a néhány pontos növekedés, alaposabb elemzés szükséges. Viszont az nyilvánvaló, hogy örömre semmi ok nincsen, mert nem tértünk vissza még a korábbi, 2012-es szintre sem. A magyar közoktatás megrekedt a délkelet-európai és a közép-európai országok teljesítmény szintje között, ha a környező országokat tekintjük „versenytársnak”, akkor azt látjuk: Szlovákiával együtt leszakadtunk a többiektől, és ez várhatóan tartósan így is marad.Ez egy nagyon pici növekedés, de hibahatáron azért talán túl van. Maga az OECD abba a csoportba sorolja Magyarországot ez alapján, ahol nem változtak érdemben az eredmények az előző felméréshez képest. Azért kell ezzel óvatosan bánni, mert 4-6 pontos különbséget rengeteg minden okozhat, a lehetséges okok jelentős részének semmi köze nincsen a közoktatás teljesítményéhez. Például az is képes ilyen növekedést okozni, ha csökken a gyerekszegénység, és a többi országhoz képest javul a magyar tanulók átlagos családi háttérindexe. Ez jó dolog, de nem jelenti, hogy a magyar közoktatásban bármi érdemeben változott volna.Ez önmagában semmit nem jelent, ez az adat nem értelmezhető. Lehet, hogy az államtitkár valamit félreértett, és nem tudja, hogy miről beszél. Elképzelhetőnek tartom, hogy az egyenlőtlenségek valamilyen csökkenése kiolvasható a számokból – ennek is többféle oka lehet –, de ezt nem százalékban szokták megadni, mert így nincs értelme. Semmi jel nem mutat arra, hogy a magyar iskoláknak javult volna a hátránykompenzációs képessége, ebben Európában a leghátsó sorban kullogunk.