Misztikus hangulatot varázsolt a hajnali köd Budapesten

Belső vizsgálat indul az ügyben, csak úgy, mint más, még Tarlós alatt kötött és sok kérdést felvető szerződések kapcsán.

Hiába hirdetett szerződéskötési moratóriumot Karácsony Gergely főpolgármester, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. még az új testület alakuló ülése előtt aláírt egy két évre szóló, másfél milliárd forint értékű szerződést egy, a Mészáros Csoporthoz tartozó céggel - írja az Mfor . Az új városvezetés és a frissen megalakuló felügyelőbizottság csak most, a cégek megkezdett átvilágítása során értesült az ügyletről. A portál értesülése szerint Nagy László Albert vezérigazgató széke most már igencsak erősen inog.

Az FKF Zrt. augusztus végén írt ki közbeszerzési pályázatot a cég hulladékhasznosító művének négy kazánjához tartozó füstgáztisztító berendezésekben keletkező pernye és füstgáztisztító maradékanyag elszállítására. Egyetlen cég adott be a pályázatot: a Hungaropec Ipari Hulladékkezelő Zrt. A társaság fillérre annyit ajánlott, mint amennyit a kiíró FKF eredetileg becsült árként megadott. A két fél gyorsan meg is állapodott október 31-i dátummal, és alig öt nappal az új ellenzéki városvezetés alakuló ülése előtt aláírták a két évre, 2021. november végéig szóló kontraktust. A szerződés összértéke 1,479 milliárd forint.

A következő november végi ülésén megtárgyalta és el is fogadta a jövő évi költségvetés elfogadásáig hatályos, átmeneti gazdálkodásról szóló előterjesztést, amelynek lényege, hogy egyelőre csak az idei maradvány terhére köthető szerződés, illetve történhet kifizetés a beruházások esetében.

Az új városvezetés belső vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Más, még Tarlós István vezetése alatt megkötött pazarló FKF-es szerződéseket is elővesznek, derül ki az Mfor cikkéből. Az egyik ilyen például a sok kérdést felvető MUT célgép-beszerzést. A két pályázatra egy-egy ajánlat érkezett, ugyanattól a cégtől. A szállítói szerződéseket a pernyéhez hasonlatosan gyorsan meg is kötötték. Ennek értelmében a M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft., és a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. nettó 1,2 milliárd forintért 24 darab kukásautót szállít a fővárosi kukás cégnek. Az orrseprűs, hóekés, locsolós felépítményekkel egyaránt felszerelhető 28 darab köztisztasági gépet szintén a M-U-T Kft-től rendelte meg az FKF nettó 2,48 milliárdért. A gond az, hogy a tender bírálói és az új városvezetés gyanúja szerint ugyanazokat a gépeket veszik meg, amelyeket korábban már megvettek - de nem szállítottak le -, csak 300 millióval drágábban. Az FKF 2018-ban is lebonyolított egy tendert: több mint kétmilliárd forintért rendelt meg seprőgépeket, locsolókocsikat, hókotrókat a Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft.-től, amelyet az FKF annak ellenére hozott ki győztesnek, hogy a Mercedes-Benz járművek hivatalos magyarországi vezérképviselete, a Pappas Autó Magyarország Kft. még az eredményhirdetés előtt hivatalos levélben jelezte, hogy a Városkert által ajánlott modellnek semmilyen változata nem érhető el az FKF kérte változatban és felszereléssel. A Nagy László Albert vezette FKF ennek ellenére aláírta a nettó 2,2 milliárdos szállítói szerződést. A megrendelt 28 darab köztisztasági járműből azonban csak hármat sikerült leszállítani, ráadásul azok még alapvető műszaki paramétereikben sem egyeztek meg a megrendelésben szereplővel.