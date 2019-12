Törvényt sért és időt húz a Belügyminisztérium

Sorra mondja fel a helyi televíziókkal kötött szerződéseket a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) azokban a városokban, ahol az ellenzék került hatalomra.

„A Szolnok TV Zrt. és az MTVA között hosszú évek óta szerződés van, mely alapján a szolnoki helyi tévé az MTV részére is készít tudósításokat. Ez évente nagyjából 20 millió forint bevételt jelent a helyi tévének. Most ezt a szerződést mondta fel indoklás nélkül az MTVA. Ez a Fidesz válasza arra, hogy eltávolítottuk a tévé éléről kedvenc vezérigazgatójukat.” Ez a bejegyzés jelent meg a napokban az ellenzéki Szolnoki Többség közösségi oldalán nem sokkal azután, hogy a fideszes polgármester vezette, de valójában az ellenzéki többségű önkormányzat által irányított városban leváltották a helyi televízió korábbi vezérigazgató-főszerkesztőjét. Az MTVA produkciós igazgatója és operatív vezérigazgató-helyettese által aláírt, november 26-án keltezett levélben arról írtak, hogy az év végig hatályos szerződésben foglalt együttműködést 2020 januárjától már nem kívánják fenntartani. Noha lapunk birtokába került a szerződés felmondásáról szóló levél, az MTVA sajtóosztálya érdeklődésünkre azt állította: semmilyen szerződést nem bontottak fel a Szolnok TV Zrt.-vel, sőt, a 2019 december 31-éig érvényben lévő szerződés újratárgyalását kezdeményezték. Ez utóbbit megerősítette Tóth József, a szolnoki tévé új vezetője: kinevezése után nem sokkal valóban kapott egy emailt a szerkesztőség központi címére, amelyben az MTVA jelezte egyfajta tárgyalási szándékát, de ennél bővebbet egyelőre nem tudott. Egy helyi portál szerint a város fideszes polgármestere Szalay Ferenc járt közben az MTVA-nál, hogy gondolják újra a szerződés felbontását.

Az MTVA-t megkérdeztük arról is, hogy az országban hány helyi televízióval, és mekkora összegben szerződtek tudósítások készítésére évente, s ezek közül mennyit mondtak fel az októberi önkormányzati választásokat követően. Erre nem kaptunk választ. Körkérdésünk nyomán azonban kiderült: a szolnokihoz hasonló tartalmú felmondólevelet kapott több más olyan nagyváros helyi televíziója is, ahol az őszi önkormányzati választásokat követően vezetőváltás történt. Ezeknél a televízióknál sehol nem kaptak a szolnokihoz hasonló értesítést arról, hogy az MTVA esetleg még tárgyalna a szerződéshosszabbításról.

Varga Zoltán, a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. vezetője a Népszavának azt mondta, ők tegnap kapták meg a szerződésbontásról szóló értesítést, s mivel most zajlik az átadás-átvétel, egyelőre nem tudja, mekkora bevételkisesét okoz majd ez a szerkesztőségnek.

A pécsieknek is postázták az elbocsátó üzenetet az MTVA-tól – itt körülbelül 10-15 millió forintos bevételt jelentett a köztévével kötött szerződés. Nagykanizsán ugyan a polgármester-választást a Fidesz-KDNP nyerte, ám a közgyűlésben – akárcsak Szolnokon - az ellenzéki összefogás szerzett többséget, amely a múlt csütörtökön leváltott nyolc városi cégvezetőt, köztük a médiaközpontét is. Itt az MTVA még a múlt heti közgyűlés előtt felbontotta szerződését a médiummal.

Egerben a helyi televízió főszerkesztőjét nem tudtuk elérni, jelenleg ugyanis betegszabadságon van, de az ellenzéki összefogás vezette képviselő-testület egyik tagja lapunknak azt mondta: fel vannak rá készülve, hogy ezt a várost is eléri az MTVA „pörölye”. Szombathelyen már február végén - amikor az ellenzék többségbe került a közgyűlésben – leváltották a helyi tévé és médiacentrum vezetőjét. Az MTVA akkor nem lépett, sőt a választások óta sem: úgy tudjuk, a Szombathelyi Televízió a mai napig forgat anyagokat a köztévének.

Megkerestünk olyan szerkesztőségeket is, ahol nem történt ősszel fordulat, s amely jelenleg is kormánypárti vezetésű városban működik, de például sem Kaposváron, sem Nyíregyházán nem kaptak az együttműködést felmondó levelet. Mivel a szerződésük nekik is az év végéig hatályos, s azt elvileg harminc nappal hamarabb kell felmondani, így – mondták a vezetők - nem is számítanak arra, hogy megszűnik a kapcsolatuk az MTVA-val.