Kocsis Máté sajátos helyzetben nyilatkozott felesége 97 milliós nyaralójáról

A Fehér házban, felesége, az anyósa, a család ügyvédje és a Fidesz-frakció sajtófőnöke jelenlétében, kamerával és diktafonnal felszerelve avatott be egy riportert a részletekbe.

Nagy értékű balatoni ingatlan van Kocsis Máté felesége, Kocsisné Márkus Szilvia tulajdonában – tudta meg a 24.hu . A 200 négyzetméteres, úszómedencés révfülöpi nyaraló kizárólagos birtokosa a Fidesz frakcióvezetőjének házastársa, aki két állami cégben is pozíciót tölt be (DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. és Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.). Az ingatlan tulajdoni lapja szerint Kocsisné 2014-ben vásárolta meg a két szomszédos telek egyesítésével létrejött 1100 négyzetméteres területet, ahova 2017-ben építettek fel üdülőt.

Az ingatlan így értelemszerűen nem szerepel Kocsis Máté vagyonnyilatkozatában.

Noha a képviselő házastársának is van vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége, az általa az Országgyűlésnek leadott dokumentum nem nyilvános. A hozzátartozók vagyonnyilatkozatát most csak a mentelmi bizottság vizsgálhatja, kizárólag konkrét bejelentések nyomán. Az ellenzék és a korrupció ellen küzdő Transparency International ugyan szorgalmazza ennek megváltoztatását, de hiába. Legutóbb talán 2014-ben merült fel fideszes körökben is az átláthatóság kérdése: a képviselők kiskorú gyermekeinek vagyoni helyzete lehetne teljesen nyilvános, mondta akkor a Népszabadságnak egy befolyásos kormánypárti politikus, miután kiderült, hogy Lázár János tízéves fiának nevére került egy svábhegyi luxuslakás.

A Fidesz frakcióvezetője nem hagyta válasz nélkül a 24.hu megkeresését. A portálnak arról nyilatkozott, hogy a vásárláshoz nem vettek fel hitelt, Kocsisné Márkus Szilvia egy II. kerületi lakást örökölt, ennek értékesítéséből vásárolta meg a révfülöpi építési telket 13,5 millió forintért. Az építkezést az asszony szülei által eladott 300 négyzetméteres budaörsi ház értékéből fedezték, 77,5 millió forintba került, és körülbelül 6 millió forint egyéb költségük volt. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, azért nem tulajdonos a balatoni ingatlanban, mert a révfülöpi házat a házasságkötésük előtt értékesített vagyonból finanszírozta a felesége.



Kocsis sajátos körülmények között még a lakás dokumentumait is megmutatta a portál újságíróinak.

A politikust a Képviselői Irodaházba szervezett találkozóra elkísérte a felesége, az anyósa és a család ügyvédje is, valamint jelen volt a Fidesz-frakció sajtófőnöke. A beszélgetést Kocsisék kamerával és diktafonnal is rögzítették, a frakcióvezető szerint erre azért volt szükség, mert bizalmatlan. Az elhangzottak közléséhez nem járultak hozzá.

Kocsis Máté legutóbbi, 2018-as vagyonnyilatkozatában az szerepel, hogy egy 683 négyzetméteres ingatlanon álló VIII. kerületi lakóház felének a tulajdonosa, emellett 28 millió forintos, a családtagjaitól származó kölcsönről és nyolcmillió forint megtakarításról számol be. A felesége nevén lévő százmilliós értéket képviselő balatoni nyaralóról így a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok titkossága miatt semmilyen módon nem értesült eddig a nyilvánosság.

Korábban Lázár János neje is Révfülöpön vásárolt nyaralót, amiről a Direkt36 számolt be 2016-ban. A különbség a két eset között, hogy a Lázár Jánosnak tíz éven át haszonélvezeti joga volt a szintén 1100 négyzetméteres telken álló, 160 négyzetméteres révfülöpi nyaralón, ezért azt neki is fel kellett volna tüntetnie a vagyonnyilatkozatában.