Fűtetlen lakásban, közterületen - 22-en fagytak halálra november végéig

Németh Balázs saját véleményét is hozzáfűzte az általa beolvasott politikai hírhez.



Állampolgári bejelentések nyomán eljárást indított a Médiatanács az M1 Híradójának bemondója, Németh Balázs ellen, írja a 444.hu . Németh ugyanis október 21-én saját véleményt fűzött a Hadházy Ákos parlamenti akciójáról szóló hírhez. Ez volt az az eset, amikor a független képviselő „Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott” feliratú táblát tartott az önkormányzati választási eredményekről beszélő Orbán Viktor pulpitusa előtt. Bár Hadházynak arra már nem volt alkalma, hogy a „Lónak a faszát!” feliratú tábláját is felmutassa, Németh Balázs mégis csak ezt emlegette, majd hozzátette:

„eddig épeszű ember, épeszű ember, nehezen tudta volna elképzelni, hogy ilyen trágár szöveget mutogat egy képviselő a parlamentben”.

Csütörtökön a Médiatanács úgy döntött, eljárást indít a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben az ügy kivizsgálására. Az ugyanakkor, hogy a tisztán fideszes tagokból álló NMHH elmarasztalja-e Némethet, már csak annak a novemberi határozatuknak fényében is kérdéses, ami szerint a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz elég egy cinikus utalás is arra, hogy létezik más álláspont

A Médiatanács öt évvel ezelőtt is indított már eljárást Németh ellen, mert a Híradóban ugyancsak politikai ügyben tett hozzá hírolvasói kommentárt a hírekhez: akkor a kormánnyal kritikus hírportálokat véleményezte. 2015-ben kiderült, hogy Némethék családi cége 2012 óta kapott pénzt az állami sportberuházásokkal is foglalkozó Nemzeti Sportközpontoktól. Németh Balázs feleségének két trafikja is van, de ez a híradóst, saját bevallása szerint, egyáltalán nem befolyásolja a munkavégzésében.