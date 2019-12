Varga szerint aggályos, ha Brüsszel látja a magyar pénzmosási ügyeket

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Dankó Virágot nevezte ki a Millenáris Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójává. Az elmúlt 13 évben a II. kerület alpolgármestereként dolgozott.

Az eddigi vezető Glázer Tamás közös megegyezéssel távozik, közel három esztendőt tölthetett ezen a poszton. A kormany.hu-n megjelent közleményből kiderül, hogy Dankó Virág az elmúlt 13 évben a II. kerület alpolgármestereként dolgozott ifjúsági, szociálpolitikai és környezetvédelmi területen, illetve beruházási projektek megvalósításában is részt vett. Mint közismert a II. kerület élén az október 13-i önkormányzati választások eredményeképpen a fideszes Láng Zsolt polgármester távozni kényszerült, és a posztját a szocialista Örsi Gergely foglalta el. Az alpolgármesterek is kicserélődtek, így Dankó Virágnak is új helyet kellett találnia a NER-nek, amely ezek szerint nem váratott soká magára. A távozó Glázer Tamás tevékenységét a Miniszterelnökség is elismerte. Az egyetemi oktatóként is elismert, a turizmus 50 legbefolyásosabb személye közé beválasztott szakemberről megállapították, hogy „vezetése alatt a Millenáris területén megújult 16 ezer négyzetméternyi park, megnyílt a Nemzeti Táncszínház és a Millenáris Startup Campus is.” Mielőtt a Millenáris élére került egy bükkfürdői szállodát vezetett, amelynek 3,5 milliárdos fejlesztése 2016-ban a fővároson kívüli hotelfejlesztések egyik legnagyobbika volt. (Ezt megelőzően a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettese volt, de az átszervezéseknek áldozatul esett.) Fejlesztési tapasztalataira már csak azért is szükség volt, mert elődjét Kriza Zsigmondot a cirkusz cég vezetését követően éppen azzal az indokkal helyezték a Millenáris élére, hogy "a kultúra területén közigazgatási és cégvezetői tapasztalatokat szerzett" és feladata az "erősen amortizálódott Millenáris fejlesztése, és a területen zajló beruházások sikeres lebonyolítása lesz.” Ez azonban nem lehetett egy szerencsés kinevezés, ugyanis Kriza menesztésének indoka éppen az volt, hogy nem rendelkezik fejlesztési tapasztalatokkal. Irányítása alatt a fejlesztések meglehetően vontatottan haladtak.