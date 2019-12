Melós ruha, szív és akarat kell

A 18 éves magyar másodikként csapott célba a Glasgow-ban zajló rövid pályás Európa-bajnokság 800 méter gyors döntőjében. Hosszú a legjobb idővel döntős 100 méter vegyesen.

Késely Ajna gondoskodott arról, hogy a Glasgow-ban zajló rövid pályás Európa-bajnokság második versenynapján is szülessen magyar érem. A 18 éves háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok a női 800 méteres gyorsúszás szerdai előfutamában több mint hét másodperccel megjavította korábbi legjobb rövid pályás eredményét, csütörtökön pedig még erre is rá tudott tenni egy lapáttal, újabb majdnem két másodperccet faragott az időeredményen, és másodikként csapott célba.

Késely pályafutása negyedik érmét szerezte felnőtt világversenyen, egy éve ugyancsak Glasgow-ban a nagymedencés kontinensviadalon két második és egy harmadik hellyel zárt. A fiatal úszó a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte a mostani Eb-n, amelyen szerdán Hosszú Katinka Jakabos Zsuzsannát megelőzve védte meg címét 400 méter vegyesen.

Nem sokon múlott egy másik magyar érem, ugyanis férfi 400 vegyesen Holló Balázs hatalmas hajrával negyedik lett, mindössze 15 századdal maradt le a dobogóról.

„Ezúttal kijött belőlem a mazochista énem. Számítottam rá, hogy az utolsó százon a legtöbben elfáradnak és itt lehet majd nagyot robbantani. Azért az egyik szemem sír, amiért nem szereztem érmet, de nem szabad telhetetlennek lennem, hiszen ez volt az első versenyem, és mindkét fő számomban döntőt úszhattam” – mondta Holló az úszását követően.

A döntő másik magyar résztvevője Gyurta Gergely erősen kezdett, azonban végül meg kellett elégedjen a hetedik pozícióval. A 28 éves úszó a futam után arról beszélt, hogy a végére „elfogyott”, ráadásul szűk három héttel ezelőtt Dohában úszott olimpiai A-szintet 1500 méter gyorson, és elsősorban arra készült. – Most egy kicsit fáradtabb voltam, nem volt meg bennem az a frissesség, amely a négy vegyeshez kell. De nem vagyok elégedetlen, kiúsztam magam” – tette hozzá. A harmadik magyar induló ebben a számban Bernek Péter volt, aki a 23. helyen végzett.

A délutáni programban több magyar érdekeltségű elődöntőt is rendeztek: Bordás Beatrix 16. lett 50 méter pillangón. Következett 100 háton Bohus Richárd, aki délelőtt 14 századdal megjavította saját országos csúcsát, amelyen délután még tovább faragott, s a nyolcadik legjobb időt úszta. A fináléba mégsem jutott be, mert a szabály szerint a két elődöntő első két helyezettje automatikusan finalista, így ő kiszorult, hiába volt jobb az első futam másodikjánál is.

„Ilyen szinte sosincs, erre nem igazán tudok precedenst említeni. Azért nem vagyok elkeseredve, mert jobbat is úsztam, mint azt előre gondoltam volna. Ahhoz képest, hogy egy hete pihenek, ez nagyon jó” – fogalmazott Bohus. Ugyanebben a versenyszámban a 200-on szerdán hatodik Telegdy Ádám 24., Szentes Bence egyéni legjobbjával a 35. lett, míg Németh Nándor a 39. pozíciót szerezte meg.

Nem sokkal később Hosszú Katinka következett 100 vegyesen, a háromszoros olimpiai bajnok a legjobb idővel jutott be a fináléba. Az elődöntőben Jakabos Zsuzsanna is érdekelt lett volna, ám ő visszalépett, míg a 17 esztendős Szabó-Feltóthy Eszter a 41. lett.

Kalmár Ákos révén 1500 méter gyorson lesz majd magyar finalista, az ötödik helyen került a pénteki döntőbe. Nem mindenkinek volt ugyanakkor jó napja, 200 méter gyorson Kozma Dominik – a szám 2013-as bronzérmese – alaposan elmaradt a várakozásokból, mindössze a 18. pozícióban zárt, míg Németh Nándor 23., a nyári nagymedencés junior világbajnokságon 400-on aranyérmes Zombori Gábor pedig egyéni csúccsal 29. lett. Férfi 200 méter mellen Horváth Dávid pedig a tizedik helyen végzett.