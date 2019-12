Észak-Korea felújíthatja a rakétahajtóművek kipróbálását egyik kísérleti telepén

Azt írta, rövid időn belül nyilvánosságra hozza az erre vonatkozó dokumentumokat.

Rudy Giuliani, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje csütörtökön éjjel közzétett Twitter-bejegyzésében bizonyítékokat ígért a demokraták elnökjelöltségéért küzdő Joe Biden volt alelnök ukrajnai korrupciós ügyeire. Az ügyvéd jelenleg Kijevben tartózkodik, és mikroblog-bejegyzéseit onnan tette közzé. Az egyik bejegyzésben azt közölte: nemsokára olyan bizonyítékokat mutat be az amerikaiaknak, amelyekből szerinte kiderül, hogy – mint fogalmazott – „Biden és az Obama-kormányzat tisztségviselői hozzájárultak Ukrajna megnövekedett korrupciójához 2014 és 2016 között”. Mint írta: az erre vonatkozó dokumentumokat rövid időn belül nyilvánosságra hozza. Péntekre virradóra egy újabb Twitter-bejegyzésben bejelentette: az ukrajnai főszámvevőszék olyan adatokat talált, amelyek szerint az Egyesült Államok egyik alapjánál a feltételezések szerint 5,3 milliárd dollárt „helytelenül” használtak fel. „Obama nagykövetsége szorgalmazta az ukrán rendőrségnél, hogy ne indítsanak nyomozást” – írta Giuliani. Az amerikai elnök személyes ügyvédje a The New York Times című amerikai lap csütörtöki tudósítása szerint kedden Budapesten találkozott Jurij Lucenko volt ukrán főügyésszel, majd szerdán Kijevbe utazott. A The Washington Post című lap pedig, szintén csütörtökön, Kijevből keltezett tudósításában azt jelentette: Rudy Giuliani Ukrajnában a Biden fia, Hunter Biden elleni korrupciós vizsgálat egyik kulcsszereplőjével, Andrij Derkacs ukrán képviselővel találkozott Kijevben. Az ukrán politikus azt ígérte: korrupcióellenes bizottság felállítását kezdeményezi az ukrán parlamentben.