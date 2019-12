Vádat emeltek a zamárdi zuhanyzók réme ellen

A háziorvosként dolgozó asszony utazás után egyből úszni indult – később válságos állapotban találtak rá a parton.

Egy bélmegyeri háziorvos, B. Ilona vesztette életét a malajziai Pantai Tengah üdülőhelyen – számol be a tragédiáról a Blikk , egy helyi lapra, a Free Malaysia Today-ra hivatkozva. Mint írják, a magyar turista egyedül úszott az üdülő melletti partszakaszon, amikor feltehetően vízbe fulladt, s a gyorsan érkező segítség ellenére sem tudták már az életét megmenteni. A My Metro című helyi lap is fulladásról ír, ugyanakkor hozzáteszik, hogy az áldozatot a strandon, öntudatlan állapotban találták meg, és már hiába próbálták újjáéleszteni. A doktornő holttestét a közeli kórházba szállították, egyelőre vizsgálják, pontosan mi okozhatta a halálát. A hatóság hozzátette: nyomozást indítottak az ügyben, de egyelőre csak annyit tudnak biztosan, hogy az asszony egyedül mártózott meg a tengerben, nem sokkal azután, hogy megérkezett csoportjával a szigetre.