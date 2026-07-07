Kínos titokra derült fény az RTL Klubnál

Kukkoló áldozatai lettek az RTL Klub női dolgozói, így többek között Erős Antónia és Szabados Ágnes - írja a Bors. A bulvárlap információi szerint a tévénél az egyik dolgozó szerelt fel rejtett kamerát a női öltözőbe, hogy meglesse a csatorna ismert arcait.