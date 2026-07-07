Maszkban, pulóverben akart kukkolni, de forró vízzel sikerült elüldözni az elkövetőt.
Budapesten és egy balatoni fesztiválon végezte perverz tevékenységét, amihez az érintett nők valami oknál fogva nem adták a hozzájárulásukat.
A kukkoló beismerte, hogy ő tette oda az eszközt.
Egy szabadstrand öltözőjénél, sapkába épített kamerával vette fel a kiskorú lányokat a férfi, aki beismerte tettét. Élete végéig eltiltották a gyermekektől.
Egy tanár buktatta le, aki észrevette az öltöző mögött ólálkodó férfit.
A férfi csőkamerákkal figyelte egy apartmanház vendégeit, miközben ők a fürdőszobában tartózkodtak.
Két nő közösségi oldalát is feltörte, hogy szexuális vágyát így elégítse ki. Elkapták, de szabadlábon védekezhet.
A férfi az ügyészség szerint mobillal kukkolta Balaton Soundon dolgozó lányokat, az sem nagyon érdekelte, ha lebukik.
Az augusztus végi jó idő nem csak a fürdőzőket csalta ki a strandokra: Balatonföldváron egy férfi az öltözőkabinban vetkőző nőket kamerázta.
Kukkoló áldozatai lettek az RTL Klub női dolgozói, így többek között Erős Antónia és Szabados Ágnes - írja a Bors. A bulvárlap információi szerint a tévénél az egyik dolgozó szerelt fel rejtett kamerát a női öltözőbe, hogy meglesse a csatorna ismert arcait.
Kukkolás és nők követése miatt Washingtonban letartóztatták az amerikai külügyminisztérium egyik vezető munkatársát, aki ellen korábban már vádat emeltek kiskorú szex miatti megkörnyékezésért - közölte hétfőn internetes kiadásában a The Washington Post.