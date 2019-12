Gyurmaként formálnák a jogot Rácz Zsófia érdekében

Péntek reggel került volna az utcákra az új napilap első száma, a bürokrácia azonban közbeszólt.

December 6-án, azaz most pénteken jelent volna meg a Pesti Hírlap című új ingyenes, fővárosi terjesztésű napilap első száma. Az új napilap tervezett megjelenési időpontjáról a főszerkesztő, Kerényi György nyilatkozott pár hete a Media1-nek, hozzátéve, hogy az említett időpontra megkaphatják az engedélyeiket a Fővárosi Önkormányzattól a rikkancsos, közterületi terjesztéshez, azt ugyanis még az október 13-i főpolgármester-csere előtt, Tarlós István főpolgármestersége idején nyújtották be így az önkormányzat számára biztosított 60 napos válaszadási idő addigra biztosan lejár. Kerényi György akkor azt is elmondta: a Pesti Hírlap Mikuláskor megjelenő első száma 24 oldalas lesz, a későbbiekre, azaz január 13-tól, amikortól már rendszeres lenne a megjelenés, 16 oldalas terjedelmet említett a főszerkesztő.



Csakhogy mint a Media1 megtudta, végül nem születtek meg a terjesztési engedélyek.

Persze ez még attól függ, hogy a városházáról kapnak-e választ. hírportál csütörtökön este utolérte Kerényi György főszerkesztőt, aki arra, hogy végül meg tud-e jelenni a lap reggel: azt írta, nem reggeli, hanem délutáni lap lesz a Pesti Hírlap, de mivel csütörtökön este 20 óráig sem kaptak választ a Fővárosi Önkormányzat illetékeseitől a kérelmeikre, ezért a szerkesztőség kénytelen volt lemondani a nyomdai és a terjesztői megrendelést egyelőre. A kérdésre, hogy akkor most hogyan tovább, Kerényi azt írta: beadnak egy újabb, immáron negyedik kérelmet is, és reméli, hogy pár napon belül tényleg megjelenhet az első szám.

A Pesti Hírlap stábjának tagjai közé olyan helyekről vettek, illetve vesznek fel munkatársakat mint például a hvg.hu, az Átlátszó, a 168 Óra. A főszerkesztő-helyettesi posztot arra a Makai Józsefre bízták, aki korábban az Origónál és a vs.hu-nál is megfordult. Makai a közélet rovatot felügyeli majd. A Pesti Hírlapban egyébként a közélet mellett lesz például kultúra, tudomány és technológia rovat is, illetve még közlekedési szakújságírót is felvettek, ami persze logikus, hiszen a fővárosban a közlekedés állandó téma.

A kiadó megvette volna a Magyar Nemzetet is

A lap kiadója, a Milkovics Pál üzletember tulajdonolta Schwartz Capital Group által újonnan létrehozott vállalkozás, a Global Post Hun Kft. (Milkovics az a médiavállalkozó, aki még 2018 tavaszán átvette volna Simicska Lajostól a végül bezárt kormánykritikus Magyar Nemzetet, de a miniszterelnök egykori barátja nem reagált a megkeresésre érdemben, a Nemzetet pedig Simicska bezárta, később pedig átadta a NER-nek.)