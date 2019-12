Két és fél évtized után újra Budapesten koncertezik az Aerosmith

A jövőre 50. születésnapját ünneplő csapat európai turnéja az idén tavasszal indult és 2020. júniusában záruló Deuces Are Wild című fellépéssorozatot követi.

Az Aerosmith huszonhat év után jövőre visszatér Magyarországra. A világhírű amerikai hard rock zenekar az új Puskás Arénában fog fellépni 2020. július 24-én. A jövőre 50. születésnapját ünneplő csapat európai turnéja az idén tavasszal indult és 2020. júniusában záruló Deuces Are Wild című fellépéssorozatot követi – közölte a szervező Live Nation pénteken az MTI-vel. Az első európai állomás az olaszországi Milánóban, az iDays fesztiválon lesz június 13-án, a koncertsorozat Svájcban, Belgiumban, Csehországban, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Ausztriában, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban folytatódik, végül a budapesti show után, 2020. július 27-én Németországban zárul. Az Aerosmith – Steven Tyler (ének), Joe Perry (gitár), Brad Whitford (gitár), Tom Hamilton (basszusgitár) és Joey Kramer (dob) – a rockzene történetének egyik élő legendája. Az együttes világszerte több mint 150 millió albumot adott el, a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagja, négyszeres Grammy-, nyolcszoros American Music-, hatszoros Billboard- és tizenkétszeres MTV Video Music-díjas.



A zenekarhoz fűződik minden idők második legtöbb slágerlista vezető rockdala (Love in an Elevator; What It Takes; The Other Side; Livin' on the Edge; Cryin'; Deuces Are Wild; Falling in Love (Is Hard on the Knees); Pink; Jaded), a legtöbb aranylemez és multi-platina album az Egyesült Államokban. Az Aerosmith eddig tizenöt stúdióalbumot készített, a legutóbbi, Music from Another Dimension! címmel 2012-ben jelent meg. A csapat legutóbb 1994-ben járt Magyarországon, akkor az MTK-stadionban lépett fel. Előtte egy évvel, 1993-ban a Budapest Sportcsarnokban koncertezett.