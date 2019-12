Vörösiszap-per: a vádlottak felmentésüket kérték az utolsó szó jogán

A most benyújtott törvényjavaslat szerint a képviselők nem ülhetnének át más párt frakciójába. Megakadályoznák az ellenzéki összefogást is.

A magyar politikai berendezkedést súlyosan befolyásoló módosító javaslatot nyújtott be a parlamentnek 8 fideszes képviselő– írja az anyagot felfedező 444.hu . Ha a november 12-én benyújtott javaslato t elfogadják, a portál szerint az komolyan korlátozni fogja mind a független, mint a pártszínekben parlamentbe jutott képviselők alapvető jogait és mozgásterét.

Az ellenzéket például szabályszerűen megbénítaná a módosítás és lehetetlenné tenne egy rakás olyan parlamenti lépést, ami a demokráciákban megszokottnak és természetesnek számítanak

Lex „Maradj a helyeden”

A házszabály-módosítás formájában benyújtott csomag legfontosabb pontja talán az, hogy frakciót ezentúl csak és kizárólag az előző választáson országos listát állító és mandátumot szerző ugyanazon párthoz tartozó képviselők alakíthatnának. Ehhez szorosan kapcsolódó módosítás, hogy csak az a képviselő számítana párthoz tartozónak, aki az adott párt jelöltjeként indult a választáson. Vagyis, aki később csatlakozott a párthoz, egy másik pártból átlépve vagy a függetlenségét feladva, az nem.

A javaslat megakadályozná, ha az ellenzék abban a formában akarna összefogni, hogy a jelenlegi nem fideszes frakciók összeülnek egy "Egyesült Ellenzék" nevű képviselőcsoportba. A képviselők nem ülhetnének át egy esetleg megalakuló új párt frakciójába sem. Elvileg elképzelhető lenne olyan forgatókönyv, hogy az összes vagy néhány ellenzéki párt ciklus közben egyesül és új, közös ellenzéki pártot alkot. Vagy valaki más alapítana egy új pártot, amibe átlépnének az ellenzékiek. Ha ez meg is történne, nem lehetne közös képviselőcsoportjuk. A módosítás megszüntetne minden, jelenleg rendelkezése álló egyéni átülési lehetőséget is.

Teljes mértékben konzerválná a választások után kialakuló felállást, amin semmilyen formában nem lehetne változtatni.

Vezetőszáron a független képviselők

A 444.hu hozzáteszi, hogy a fideszes tervezet igen durván korlátozná a független képviselők jogait is Egészen extrém, a parlamenti demokrácia szellemével és napi gyakorlatával szembemenő javaslat, hogy a független képviselők nem alkothatnának frakciót és be sem ülhetnének be semmiféle pártfrakcióba. Jelenleg - ahogy lényegében minden parlamenti demokráciában - a független képviselők szabad csatlakozhatnak létező frakciókhoz, vagy, ha elegen vannak hozzá, maguk is alkothatnak képviselőcsoportot. És nyitva áll az a lehetőség is, hogy egy képviselő kilépjen a pártfrakciójából, majd féléves, függetlenként eltöltött idő után csatlakozzon egy másikhoz. Mindez a Fidesz tervei szerint megszűnne. Ez egyaránt radikálisan csökkentené az ellenzéki pártképviselők, a függetlenek és a kormánypártiak lehetőségeit. Nemcsak a függetlenek és ellenzékiek lennének bebetonozva, de a kormánypártiak sem hasadhatnának le például. (A függetleneknek jelenleg is sokkal kevesebb joguk van a parlamentben. Nem tehetnek fel azonnali kérdést a miniszterelnöknek, nem interpellálhatnak például. De megvan a szabad mozgás lehetősége előttük.)

A névváltoztatás is tilos

Már-már abszurd korlátozás -jegyzi meg a lap - hogy a képviselőcsoportot csak úgy hívhatnák, ahogy a választáson induló pártot vagy pártokat. Ha ezeket a javaslatokat a benyújtott formában fogadják el, az a legújabb kori magyar parlamenti demokrácia történetében példátlan módon korlátozza a képviselők szabad mandátumgyakorlását és súlyosan megkülönböztetné a függetleneket.

„A Fidesz a javaslattal befagyasztaná az ellenzék mostani struktúráját. Megmutatja, hogy a kormánypárt milyen ellenzéket szeretne. Emellett kiszúrna az aktív független képviselőkkel”

- kommentálta az indítványt a 444-nek Hadházy Ákos független képviselő.