Hosszú megszerezte a magyar úszósport ezredik érmét

Két aranyérmet - 200 m pillangó, 100 m vegyes - nyert Hosszú Katinka pénteken a glasgow-i rövidpályás úszó Európa-bajnokságon.

A 100 m vegyesen szerzett első hellyel született meg a magyar úszósport 1896-ban kezdődött történetének ezredik érme világversenyen. A 200 m pillangó fináléjában egy másik magyar, Jakabos Zsuzsanna is érdekelt volt, ő harmadik lett. Az első hely sorsa nagyon izgalmas befutó után dőlt el, 175 méteren át az olasz Ilari Bianchi vezetett, ám az utolsó fordulónál Hosszú került az élre és a záró 25 méteren közel egy másodperccel megverte ellenfelét.

"Oldalra vettem a levegőt, így közelről láttam Katinka és az olasz lány versenyét - mondta az M4 Sporton Jakabos. - Az nem volt kérdés számomra, hogy ki nyer a végén. Mikulás napján lettem érmes, remélem, kapok majd finom csokit."

Alig fél órával később Hosszúnak 100 m vegyesen kellett szerepelnie a fináléban. A 200 m pillangó eredményhirdetését követően már nem is volt ideje részt venni az ilyenkor hagyományos fotózáson, mert ismét úsznia kellett. A 100 m vegyes is nagy csatát hozott, ahol Hosszú az utolsó métereken biztosította be győzelmét az orosz Marija Kamenyeva előtt.

"A 100 m vegyes volt nehezebb, a lábamban a pillangó döntőjével kellett úsznom, az eredményhirdetésnél szólt Zsu, hogy most szerezhetem meg a magyar úszósport ezredik érmét, így komoly tétje volt a finálénak - hangsúlyozta Hosszú.

Lobanovszkij Maxim első felnőtt döntőjében egyéni csúccsal harmadik lett 50 m gyorson. Az 1500 m gyors fináléjában Kalmár Ákos az ötödik helyen ért célba.