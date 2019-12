Csalódásokkal terhelt fejlődés - interjú Mark Kramer professzorral

Magyarországot egymás után többször is rosszul kormányozták, ami némiképp érthetővé teszi, miért távolodtak el a választók bizonyos demokratikus normáktól - mondta a Népszavának adott interjújában Mark Kramer, a Harvard Egyetem professzora.

a történelmi Gonosz szerepében?

ideológiai válaszvonal, a második az, hogy az USA

és a Szovjetunió szuperhatalmak voltak, a harmadik pedig az, hogy a világ nagy része megoszlott e között a kettő között. Európában ezt jól láthatóan jelképezte a berlini fal vagy a magyar-osztrák határkerítés. A mai helyzet nem veszélyesebb a korábbinál? Hiszen nincsenek világos határok, nem tudni, meddig terjed az orosz befolyási övezet. Oroszországnak komoly befolyása van a volt Szovjetunió területén, így Ukrajnát illetően is. Bizonyos mértékig még a balti köztársaságokban is, bár az ő esetükben óriási különbség a NATO-tagság, ami Ukrajna esetében nem valószínű a következő húsz évben. Az Oroszország által jelentett veszélynek azért van határa - ez a NATO határa. De Putyin sok veszélyes katonai lépést tett a balti térségben is, sőt, Magyarország fölött is átrepültek nem teljesen békés árukat szállító gépek, jóllehet Orbán miniszterelnök a Kreml barátjának tekinti magát és időnként a többi NATO-ország is érintett lehet. Ezekre a dolgokra nem tudok kívülálló tudósként tekinteni, a családom Lettországból származik. A '90-es évek elején voltak-e figyelmeztető jelei annak, hogy a térség demokratizálódása nem feltétlenül lesz folyamatos? Főként a gazdasági nehézségek következményeitől lehetett tartani. Itt van a nagy különbség Lengyelország és Magyarország között, mert az előbbi az utóbbi húsz-huszonöt évben nagyon gyors ütemben fejlődött, még a 2008-as válság idején is. Magyarország esetében a kép vegyes, voltak nagy hullámvölgyek. Ezzel együtt, Bulgáriával vagy Romániával összehasonlítva Magyarország még mindig elég jól áll és sokkal jobban, mint 1989-ben. Gyakran járok itt, és végülis "normális" országnak látom. Persze hadd pontosítsak, most főleg Budapestről beszélek. Ön jól ismer bennünket. Vajon a magyarok védtelenebbek másoknál a populista retorika ellen? Ez tényleg jó kérdés. Azt hiszem, Trianon óta mindig is vonzó volt a nacionalizmus, és ez még a kommunista időkben is igaz volt, amikor időnként feszültség támadt a szomszédos országokkal, főleg Romániával. Néha ez szándékos is lehetett, ha nem is annyira, mint Ceausescu részéről. A helyzet most sem olyan rossz, mint a múlt század harmincas-negyvenes éveiben, mindenesetre a magyarok gondolkodására még mindig nagy hatással vannak a történelmi sérelmek. A populizmusnak a legtöbb országban gazdasági dimenziója van: a hatalom megjutalmazza a támogatóit, és ehhez a többiek megadóztatásából nyeri

a pénzt

. Bizonyos értelemben Magyarországon is ez történik az utóbbi tíz évben, bár a korábbi kormányok sem voltak ettől mentesek, legfeljebb nem voltak ennyire "ügyesek". Persze Magyarország messze van a '80-as évektől, egy percig se állítanám, hogy hasonlóan totalitariánus rendszer lenne. Mindenesetre csalódott vagyok, amiért nem lett erősebb demokrácia, amiért veszélyben van a jogállamiság. Jövőre lesz az I. világháborút lezáró békeszerződések századik évfordulója. Jobboldalról máris hallatszanak az indulatokat felkorbácsoló hangok. Mennyire fajulhat el a helyzet? A nagyobb veszély alighanem belpolitikai. A demagógok, például a miniszterelnök, majd megpróbálják kihasználni az évfordulót és csúnya módszerekkel erőltetni a nacionalista szempontokat. Trianon persze nem volt igazságos, de Magyarország nem az egyetlen vesztese a történelemnek - Bulgária például az 1913-as balkáni háborúban szintén elveszítette területe felét, vagy ott van a hódításaitól megfosztott Törökország esete. Az EU-partnerek mindenesetre aligha vennék jó néven, ha a belső érzelmek átcsapnának a külpolitikába. Erőszakra vagy komolyabb politikai összecsapásra sem számítok, de azok, akikkel beszélgettem, a határ mindkét oldalán éles szócsatákat várnak. Pedig a centenáriumról e nélkül is meg lehetne emlékezni. A helyzetet persze az sem teszi egyszerűbbé, hogy az Egyesült Államokat is éppen egy demagóg vezeti. Az ő példája nagyon kártékony a világnak ezen a részén, mert itt az emberek, bár szerintem nem feltétlenül helyesen, de egyfajta mintaként tekintenek Amerikára. Sosem szavaztam demokrata párti jelöltekre, de Donald Trump miatt én is kínosan érzem magam.