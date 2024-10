Nem a rossz váltás okozta a rendszerhibát, a magyar értelmiség nem felelős közvetlenül a jelenlegi rendszer kialakulásáért

Immár harmincöt évre távolodtunk a rendszerváltástól. Vannak, akik szerint eredeti célkitűzéseitől, szellemiségétől is legalább ennyivel kerültünk messzebb, mások változatlanul örülnek annak az új szabadságporciónak, amelyet kiosztott számunkra. Más jött volna ki az egészből, mint aminek kellett volna? Azért erősödhetett meg a politikai autokratizmus, mert valakik hibáztak? Már a kezdeteknél? Kiket lehetne könnyedén ilyesmivel vádolni? Természetesen az átalakulásban fontos szerepet vállaló értelmiséget. Amely egyébként is hajlamos az önmarcangolásra, már csak szellemi fölényének ragyogtatása miatt is.