Eperjesi gázrobbanás: 5 ember meghalt, 39 megsérült, legalább 6-an eltűntek

További nyolcat megsebesített, mielőtt a rendőrök végeztek vele. A király maga hívta fel Trumpot a merénylet után.

Merényletet követett el a floridai Pensacolában lévő haditengerészeti támaszponton a szaúdi légierő ottani kiképzésen résztvevő egyik tagja, helyi idő szerint péntek délután. A férfi négy embert agyonlőtt, nyolc személyt pedig megsebesített. Az elkövetőt a seriff helyettesei lőtték le tűzharcban.

A feltételezett elkövető, Mohamed Száed Alsamráni alhadnagy, kézifegyverrel lövöldözött a kiképző központ elméleti oktatási épületében. Ron DeSantis, floridai kormányzó arról tájékoztatott, hogy az elkövető azon a továbbképző programon vett részt, amely régóta nyitva áll az Egyesült Államok szövetségesei számára. A kormányzó elmondta azt is, hogy számtalan kérdés vetődik fel az elkövető személyét illetően, és leszögezte, hogy Szaúd-Arábia kormányzatának - éppen azért, mert a lövöldöző szaúdi volt - "segítenie kell az áldozatok hozzátartozóin".

A merénylet után a szaúdi uralkodó nemcsak Donald Trumpot hívta fel telefonon, hanem közleményt is kiadott, amelyben "gyűlöletes bűncselekményként" ítélte el a merényletet, és egyben bejelentette, hogy a szaúdi biztonsági szolgálat munkatársai máris együttműködnek amerikai partnereikkel, hogy megpróbálják felderíteni a lövöldözés indokait, lehetséges okait.



- írja a New York Times . Köztük három olyat is kihallgatnak a hatóságok, akik szemtanúk szerint végig videózták az ámokfutást. Terrortámadásra utal, hogy a SITE dzsihádistákat figyelő szervezet szerint az elkövető Twitter-oldalán a merénylet előtt végakaratát is közzétette, melyben a gonosz nemzetének nevezte az Egyesült Államokat, többek kközt Izrael támogatása miatt. Oszáma bin Ládent is idézte a szövegben.