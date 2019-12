Több mint 1 milliárd dolláros bírságot fizet az Ericsson

Joseph Misfud a 2016-os amerikai elnökválasztásban történt orosz beavatkozás ügyébe keveredett bele. Két éven keresztül semmilyen hírt nem adott magáról, október végén azonban állítólag hangüzenetet küldött, most pedig felbukkant egy korábban eltűnt útlevele.

Újabb fordulat történt az állítólagos orosz kapcsolatairól hírhedtté vált Joseph Misfud kémregénybe illő történetében. A máltai professzor azt követően tűnt el, hogy híre ment: ő volt az első, aki megtudta, hogy Oroszország terhelő adatokkal rendelkezik a demokrata párti Hillary Clintonról és erről tájékoztatta is Donald Trump kampánystábjának egy tagját. A Buzzfeed című internetes hírportál most arról számolt be, hogy előkerült a professzor egy korábbi útlevele. Az úti okmány egy pénztárcában került elő a portugáliai Madeira szigetén. Valaki a helyi repülőtéren adta le, ahol 17 hónapig őrizték a talált tárgyak között. A történetet különösen furcsává teszi, hogy a Buzzfeed úgy értesült: a portugál rendőrök erről már januárban tájékoztatták Málta lisszaboni nagykövetségét, az információ mégis csak október végén jutott el a szigetország hatóságaihoz. A portál szerint Mifsud az útlevél elvesztése után újat igényelt, amellyel aztán Moszkvába is elutazott. A nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó tudós utoljára 2017 októberében, Rómában szerepelt a nyilvánosság előtt – interjút adott, amelyben nonszensznek minősítette, hogy bármilyen előzetes információval rendelkezett volna Hillary Clinton kampányfőnökének kiszivárgott emailjeiről. Múlt hónapban egy hangfelvétel jutott el az olasz sajtóhoz, amelyen állítólag a professzor beszél arról, hogy ő csak összekötő, aki kizárólag tudományos célból ismertetett össze embereket egymással. Azt is hangsúlyozza, hogy egyetlenegy titkosszolgálattal sem áll kapcsolatban. Egyúttal hozzáteszi, hogy saját akaratából "tűnt el", senki sem kényszerítette erre őt, és már hónapok óta remeteként él. A James Comey egykori FBI-igazgató által „orosz ügynöknek” nevezett Mifsud kulcsfontosságú információkkal rendelkezhet a legutóbbi amerikai elnökválasztásba történt orosz beavatkozásról. Donald Trump egykori kampánytanácsadója, George Papadopoulos azt vallotta, hogy 2016 áprilisában a máltai professzortól tudta meg, hogy Oroszország több ezer terhelő emaillel rendelkezik Hillary Clintonról. A Demokrata Párt csak két hónappal később fedezte fel, hogy hekkerek feltörték a szerverüket. Papadopoulos elkotyogta az értesülését a londoni ausztrál külképviselet vezetőjének, aki riasztotta az amerikai hatóságokat. Az FBI kémelhárítói ezután indítottak nyomozást Trump kampánya ellen, ami idén Robert Mueller különleges ügyész vezetésével fejeződött be. A vizsgálatot lezáró jelentés arra a következtetésre jutott, hogy Trump stábja élénken kereste a kapcsolatot a választásokba beavatkozó orosz kormánnyal, de nem találtak elég bizonyítékot arra, hogy bűncselekmény történt volna. Az amerikai hatóságoknak azonban – eddigi ismereteink szerint – nem tudták felvenni Mifsud vallomását az ügyben, pedig a rejtélyes professzor éppen az Egyesült Államokban tartózkodott, amikor Papadopoulost először kihallgatta az FBI. A kampánytanácsadó azonban hazudott a nyomozóknak, így Mifsud zavartalanul elhagyhatta az országot. Papadopoulost ezért később hamis tanúzás címén 14 napos börtönbüntetésre ítélték .