Koncepciós eljárásról beszél, és nem hagyja annyiban a kirúgását Lattmann

Szerinte „a levélben nem is található egyetlen jogszabályi hely sem, ami a vizsgálat alapját képezhetné”.

Szombaton mi is beszámoltunk arról, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) közölte: lezárult a vizsgálat, amely az intézmény egyik oktatójának, Lattmann Tamásnak a közelmúltban a közösségi médiában tett, és nagy sajtónyilvánosságot kapott bejegyzéseivel kapcsolatban indult. A vizsgálat megállapította, hogy ezek a bejegyzések és az általuk közvetített nézetek nem egyeztethetők össze a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által képviselt, az emberi méltósághoz való jogot és a nemek közötti egyenjogúságot tiszteletben tartó értékrenddel. Hozzáteszik: Lattmann Tamás megnyilvánulása egyetemi polgárhoz méltatlan és elfogadhatatlan, ezért az intézmény vezetése az egyetemi docens közalkalmazotti jogviszonyát a mai napon megszüntette.Lattmann későbbadott szombati interjújában koncepciós eljárásnak nevezte a döntést. Azt mondta: a komment-folyamban később jelezte, hogy semmi olyasmire nem gondol, mint „amit az egyik propaganda kiadvány próbált belemagyarázni”. Erre a rektor figyelmét is felhívta, mert a „tényállás” teljes értékeléséhez ez is hozzátartozik – tette hozzá. „A ma reggel kézhez vett rektori határozatból azonban kiderült, hogy a megjegyzésemet figyelmen kívül hagyta. Illetve a felmondólevelében nem is egy, hanem több, szerinte gyalázkodó megjegyzésről ír, ami tényszerűen nem igaz. Az eljárás alapja, egy darab komment volt csupán! Teljesen egyértelmű, hogy koncepciós eljárás indult ellenem” – fogalmazott. Szerinte ha az egyetem vezetésének a magatartásával kapcsolatban bármilyen gondja is van, akkor vagy etikai, vagy fegyelmi eljárást lehet indítani. Ellene viszont „érdemtelenségi” eljárás kezdődött, s emiatt rúgták ki, pedig – folytatta – ilyen nem is szerepel az egyetem szabályzatában „Emiatt a levélben nem is található egyetlen jogszabályi hely sem, ami a vizsgálat alapját képezhetné. Vagyis az egész eljárás nélkülözi a jogalapot, amit az első meghallgatásomon jeleztem is” – közölte. Úgy véli, már az eljárás ténye is „súlyosan jogsértő”. „Ma leadtam a panaszt az oktatási ombudsmanhoz, utána pedig jön a munkajogi per” – mondta Lattmann.