Hat embert vettek őrizetbe az eperjesi katasztrófa miatt

Összesen nyolc halálos áldozata van a gázrobbanásnak, amiben kiégett egy tömbház is.

Hat személyt vettek őrizetbe Szlovákiában a hét emberéletet követelő eperjesi (Presov) gázrobbanással kapcsolatban - idézi az MTI a szlovák rendőrség vasárnapi bejelentését. A szombaton őrizetbe vett személyeket - egy építkezési cég vezetőit és alkalmazottait - azzal gyanúsítják, hogy felelősek a tragédiát valószínűleg előidéző munkálatokért. A hatóság általános veszélyeztetés ügyében indított eljárást. Az építkezési cég alkalmazottai földmunkákat végeztek a toronyház előtt, néhány szemtanú szerint pedig a pénteken történt robbanás előtt gázszagot lehetett érezni a levegőben.

A tűzoltók szombaton átvizsgálták az egész 12 emeletes épületet, amelynek felső hat emeletét és a lépcsőházát a nagy erejű gázrobbanás és az azt követő több órás tűz teljesen tönkretett. Az áldozatok végső száma a hatóságok szerint valószínűleg nyolc lesz, hét holttestet már sikerült megtalálni, míg egy személy holléte továbbra is ismeretlen. "A tűzoltók az épület összes emeletét átvizsgálták, de újabb áldozatot már nem találtak. A rendelkezésünkre álló információk szerint az eltűnt személy, a feltételezett nyolcadik áldozat, egy 12. emeleten lakó nő lehet" - nyilatkozta Peter Kovalík, a mentésben részt vevő eperjesi tűzoltók szóvivője. A tűzoltók feltételezik, hogy a nyolcadik áldozat holtteste a romok alatt heverhet. A mentőszolgálat vasárnap speciálisan kiképzett kutyákat vet be, és átvizsgálja a romokat. A szlovák kormány szombaton egymillió eurós (320 millió forint) összeget hagyott jóvá a tragédia következményeinek felszámolására és a károsultak megsegítésére. Szükség esetén az összeget megemelik. Ugyanakkor lakossági gyűjtés is indult, a speciális számlán vasárnap reggel már több tízezer euró volt.



A robbanás konkrét oka egyelőre ismeretlen. A tűzoltók azt gyanítják, hogy a gázvezeték cseréje következtében kiszivárgott gáz gyűlhetett össze a ház felső részében, amely azután felrobbant. Ján Goliás, az eperjesi tűzoltók szóvivője újságíróknak elmondta: a tűzoltók már 2017-ben ellenezték a ház átépítését, mert szerintük több biztonsági előírást nem tartottak be. Szerinte ennek tudható be például, hogy leomlott a lépcsőház nagy része, ami nagyon nehezítette a mentési munkálatokat.A házban mintegy 40 család lakott, ők most ideiglenes szálláshelyeken vannak.