Több százezren tüntettek Hongkong utcáin

Egyre nyilvánvalóbb, hogy terrortámadás történt pénteken a floridai Pensacola haditengerészeti támaszpontján: egy szaúdi tiszt három embert agyonlőtt és nyolcat megsebesített, mielőtt vele is végeztek a rendőrök. A 21 esztendős Mohammed Szaed Alsamrani alhadnagy 2017 óta tanult az Egyesült Államokban, Pensacolában pilótakiképzésen vett részt. Alighanem a tanfolyam szüneteire való hazautazásai alatt radikalizálódott. Az internetre újabban Izraelt és Amerikát bíráló bejegyzéseket írt, és bűncselekménye előestéjén tömeggyilkosságokról készült felvételeket mutatott társainak. Elképzelhető, hogy tettét nem egyedül követte el – erre utalnak azok a kiszivárgott részletek, miszerint valaki ezúttal is videózta az eseményeket, feltehetően azért, hogy aztán a tettest magasztaló propagandafilmet készítsenek. Egyelőre nem világos, hogyan került az alhadnagyhoz pisztoly, hiszen a támaszponton csak azoknál lehet fegyver, akiknek beosztása ezt szükségessé teszi. Szemtanúk szerint sokkal több áldozat is lehetett volna, de a tanfolyam résztvevői gyorsan és bátran cselekedtek. Közülük került ki a három halálos áldozat is, mindannyian fiatal amerikai katonák, egyikük az épületből kijutva még útba tudta igazítani a rendőröket, mielőtt összeesett volna. A sérültek között van két rendőr is. A hatóságok nem győzik dicsérni a tanulók és a kiérkező rendfenntartók hősiességét. Nem ezzel kezdte viszont Donald Trump, aki még mielőtt saját nevében részvétét nyilvánította volna, a szaúdi király sajnálkozó üzenetét tolmácsolta. Az elnök azzal kezdte, hogy a tettes nem képviselte országát, s mennyire szeretik amúgy a szaúdiak az amerikaiakat. Az ő és egyes floridai politikusok szavaiból az derült ki, hogy Szaúd-Arábia kártérítéssel tartozik az áldozatok családjainak, s a király mintha ígéretet is tett volna arra, hogy fizetni fognak. Az Egyesült Államokban jelenleg több mint ötezer külföldi katonát képeznek, csak a szaúdiak mintegy nyolcszázan vannak. Pensacolában és másutt is átmenetileg őrizetbe vettek és kikérdeztek szaúdi katonákat. Trump most azt ígérte, hogy a jövőben az eddiginél is szigorúbban ellenőrzik majd, hogy kiket fogadnak kiképzésre.