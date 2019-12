Kamaszok vertek agyon egy feleségével sétáló férfit Németországban

A tűzoltó és felesége egy másik párral tartott hazafelé, amikor vitába, majd verekedésbe keveredtek egy csapat fiatallal.

Országos felháborodást okozott Németországban egy emberölés, amely egy karácsonyi vásár közelében történt. A feltételezett elkövetők tizenévesek, vasárnap fogták el őket. Az eset a Bajorország tartományi Augsburg belvárosában történt, az áldozat egy 49 éves tűzoltó, aki feleségével és egy baráti házaspárral péntek este felkereste a város híres karácsonyi vásárát, majd hazafelé sétálva vitába keveredett egy csoport fiatallal.

A vita verekedésig fajult, az áldozat a fejére mért ütésektől elesett és elveszítette az eszméletét. A túlerőben lévő hétfős csoport támadásában súlyos arcsérülést szenvedett a másik házaspár férfi tagja is. A támadók elmenekültek, a mentők sikertelenül próbálták újraéleszteni az áldozatot, aki a helyszínen meghalt.

a rendőrség külön nyomozócsoportot állított fel a tettesek kézre kerítésére. Ez a "borzasztó támadás sok embert megrázott Augsburgban, és messze a városon kívül is", ezért is fontos, hogy a rendőrség gyorsan elfogta a feltételezett elkövetőket - emelte ki Joachim Herrmann tartományi belügyminiszter. A tartományi belügyminisztérium vasárnap közölte, hogy a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították a feltételezett elkövetőket és elfogták őket. A halálos csapásokat az áldozatra egy augsburgi születésű, 17 éves fiatal mérte, de elfogták egyik szintén 17 éves, szintén helyi származású társát is. Bár mindketten a város szülöttei, az MTI részletesen, a Bildet is idézve ír arról, hogy a gyilkossággal gyanúsított kamasznak a német mellett török és libanoni állampolgársága is volt, feltételezett tettestársa pedig olasz állampolgár - mintha ennek bármi köze lenne a bűncselekmény elkövetéséhez.