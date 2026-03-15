Amióta a gyerekvédelem közgondolkodásunk fősodrába került (gyújtópontban a fiatalkorú bűnelkövetőket sommásan bűnözőknek minősítő kormányzati elszólással), gyakran eszembe jutott a Fiúk városa című film, amelyet ugyan csak hírből ismertem, de tudtam, hogy a kizökkent sorsú – esetenként a bűnözés útjára lépő – gyerekek-fiatalok szocializációját célzó valóságos intézménynek és alapítójának állít emléket.
Nyugaton erős szakmai munka jellemzi a javítóintézeteket, illetve azokat az intézményeket, amelyek a nehéz sorsú, bűncselekményeket elkövetett fiatalok felzárkózását szolgálja. Akadnak mintaszerű, progresszív modellek.
A rendőrök még aznap éjszaka elfogták.
Két vádlott is 12 éves volt a gyilkosság elkövetésekor; miután végeztek a pásztorral, hajnalig ittak a tőle rabolt pénzből.
A négy kamasz szórakozásból terrorizált és fosztott ki járókelőket Buda közterein, a zsákmányra nem szorultak rá.
A tűzoltó és felesége egy másik párral tartott hazafelé, amikor vitába, majd verekedésbe keveredtek egy csapat fiatallal.
A 14 éves elítélt jó ötletnek tartotta, hogy meztelen fotókat szerezzen és osszon meg a sértettről.
A gyerek bűne az volt, hogy gúnyolódott egy lányon, idősebb iskolatársa úgy megverte, hogy vérző fejjel kellett kórházba vinni.
Egy évvel idősebb támadója többször is szúrt, kevésen múlt, hogy nem ölte meg az áldozatot.
A kamaszlányok könnyű prédának látták a nehezen mozgó nőt, a templomlépcsőn kezdték rángatni, hogy megszerezzék táskáját.
A női ruhát viselő fiú egy részeg sértettet fosztott ki társaival a Népligetben: mikor lebuktak, még félholtra is verték az értékeit visszakérő férfit.
Két napon belül kilenc nőt molesztáltak az unatkozó fiatalok, egyikük mobillal filmezte a viccesnek hitt zaklatást.
A fiatal lányt herbálos cigarettával kínálták, innentől nem tudta megállítani az eseményeket. Meggyalázói között egy 16 éves fiú is van.
Egy konyhakéssel félemlítette meg áldozatait a három bűncselekménnyel gyanúsított fiatal, főként vasútállomások környékén csapott le.
Négy fiatal összevert három hajléktalant Debrecenben még hétfő este, az ügyben életveszélyt okozó testi sértés, súlyos testi sértés bűntette és rablás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.