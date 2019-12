Hosszú járat

Az egyik ismerősöm számára az SMS-ek küldése megoldhatatlan feladatnak bizonyult. Családtagjai, észlelvén a kellemetlen helyzetet, úgy segítettek rajta, hogy beírták a mobiltelefonjába az "igen" és a "nem" szavakat, amelyeket azután a helyzetnek megfelelően használt. Az olajozottan működő szisztémával nem is volt addig semmi gond, amíg valaki kellemes ünnepeket nem kívánt neki, amit barátunk egy tömör "igen"-nel el is intézett. Amiből aztán jó nagy sértődés lett.



Egy ilyen lebutított telefonkészülék használata nagy mértékben megkönnyítené Varga Mihály dolgát is. Sőt még egy ennél is egyszerűbb változat is megfelelhetne, amely csak egyféle üzenet továbbítására lenne alkalmas: "nem". Személyesen el sem kellene járnia az uniós gazdasági és pénzügyminiszteri tanács üléseire. Az integráció erősítéséről szóló javaslatokat úgyis mindig azzal az indokkal utasítja el, hogy itthon ezt jobban csinálják. Legutóbb a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni európai stratégiával való magyar szembehelyezkedést is azzal indokolta, hogy erre a nemzeti hatáskör a megfelelőbb, mert a részletes, naprakész információkkal rendelkező nemzeti hatóságok hatékonyabban tudják kezelni az unió előtt álló kihívásokat.

Közismert, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium vezetése közötti kapcsolat enyhén szólva sem mondható harmonikusnak. De mégis érdemes a pénzügyi tárca figyelmébe ajánlani a jogalkotói hatáskörrel rendelkező jegybanknak azt az idén áprilisban megjelent ajánlását, amelynek közzétételével "az MNB a hitelintézetek által közvetlenül, valamint kiemelt közvetítő igénybevételével végrehajtott nagyösszegű pénzváltások során fennálló, pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatokat kívánja csökkenteni, a 2017. év során felülvizsgált Nemzeti Kockázatértékelés, valamint az Európai Bizottság nemzetek feletti kockázatértékelésének megállapításaival összhangban. A pénzváltásban megjelenő készpénz kiterjedtsége magas szintű kockázatot jelent, mind az alapbűncselekmények, mind a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása bűncselekmények vonatkozásában."

A Matolcsy György elnök aláírásával megjelent ajánlás egyértelműen utal a Varga Mihály által nagyvonalúan visszautasított integráció szükségességére, amikor a pénzmosással és a terrorizmussal kapcsolatos nemzeti kockázatértékelést összekapcsolja az Európai Bizottság nemzetek feletti kockázatértékelésével. Az MNB elnökének van már némi tapasztalata abban, hogy milyen következményei vannak, ha Magyarország szembemegy az Európai Bizottság (esetükben az Európai Központi Bank) irányelveivel. Amikor erre kísérletet tettek, akkor később arra kényszerültek. hogy korrekciót hajtsanak végre az Országgyűlés által már jóváhagyott jegybank-törvényen.

A módosítás szükségességét igazolta az élet, és azóta is harmonikus az együttműködésük az Európai Központi Bankkal. Varga Mihálynak - és a többi kormánytagnak - is ideje lenne már az "igen" gombot is megtalálnia, ha az uniós integrációról esik szó.