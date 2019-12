Meghalt Ormos Mária

Az autokratikus rendszerekben is lehet nyerni, ha összefognak a demokraták – mondta lapunknak Piri Kati magyar származású, holland EP-képviselő, az S&D frakció alelnöke.

Az Ursula von der Leyen-féle Európai Bizottságot (EB) minden hazai párt megszavazta, kivéve a tartózkodó Momentumot. Elvszerűnek tartja a baloldali formációk viselkedését? A magyar pártoknak extra nehéz volt ez a választás, hiszen az EB-be bekerült Orbán Viktor kormányfő embere, Várhelyi Olivér is, ráadásul a bővítésért felelős biztosként olyan portfóliót kapott, ahol a jogállamiságra és a médiaszabadságra is nagy figyelem összpontosul. De összességében nem mondhatjuk, hogy a bizottság jobboldali grémium lenne, kilenc szociáldemokrata tagja van – alelnöke a holland Frans Timmermans, egy igazi baloldali. És a bizottság programja 80 százalékban lefedi a szociáldemokraták, uniós választások előtti ígéreteit.



Mi a helyzet az Európai Néppárt, az EPP ígéreteivel, amelyek arról szóltak, hogy ha a magyar kormánypárt nem tartja magát az európai értékekhez, kitehetik a konzervatív pártcsaládból? Remélem, most, hogy a lengyel Donald Tusk lett a Néppárt elnöke, az EPP januárban meghozza a megfelelő döntést. A Fidesz ugyanis nem nevezheti magát kereszténydemokrata pártnak – politikája alapján semmiképpen. Rendszerét mégis zavartalanul finanszírozza az uniós költségvetés. A jövőben is számíthat a közösség pénzére a magyar kormány? Magyarország valóban rengeteg pénzt kapott az EU-tól, de sajnos ez a támogatás nem csak a magyar embereket gyarapította, hanem Orbán klánját is. Nem tudom elképzelni, hogy továbbra is ilyen naivak leszünk, és finanszírozzuk ezt a szűk klikket.



Ha a támogatást nem is, annak hiányát már megérzik az emberek. Velük szolidárisaknak kell maradnunk, hiszen Magyarország sok területe a legszegényebb Európában. Azt kell biztosítani az új költségvetésben, hogy a források közvetlenül az emberek kezébe kerüljenek. Radikális változásnak kell jönnie.



És jön? Korábban filmet forgatott a „másik” magyar valóságról, azt próbálva bizonyítani, hogy Orbán-világa nem az ország. Lát esélyt arra, hogy ez a „másik” világ felülkerekedjen a rezsimen? Az önkormányzati választás eredménye sok reményt adott Magyarországnak és Európának. Fontos megemlíteni, hogy Erdogan rendszerében – ahol sokkal jobban letörték a jogállamiságot és újságírókat záratnak börtönbe – is győzni tudott az ellenzék Isztambulban és hat nagyvárosban. Szóval igen: az autokratikus rendszerekben is lehet nyerni, ha összefognak a demokraták. Pedig Magyarországon sokan már remélni sem merték, hogy ilyen körülmények között eredményes lehet az ellenzék, de a választás megmutatta, hogy a magyar embereknek is elege van ebből a politikából – Szombathelytől Budapestig. A korábbi évekhez képest Orbán Viktor soha nem állt még ilyen gyengén, nemcsak Magyarországon, hanem az unión belül sem.