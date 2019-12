Őrsi Gergelyt próbálja lejáratni és zsarolni Molnár mellett az "angyal ügyvédje"

A II. kerületi szocialista polgármester maga jelentette be, hogy ő a névtelen zsaroló másik célpontja.

"Nem vagyok zsarolható" - ezt hangsúlyozta Őrsi Gergely budapesti II. kerületi polgármester, amikor hétfő reggel közösségi oldalán bejelentette: Molnár Zsolt MSZP-s pártigazgató mellett ő az, aki az "angyal ügyvédje" lejáratási kísérletének célkeresztjébe került. Azt hangsúlyozta, ő az őszinteségben és az egyenességben hisz, és a lejáratási kísérletek ellen minden módon, köztük jogi eszközökkel is fel fognak lépni. Őrsi a 24.hu -nak azt is nyilatkozta:

A pártigazgató hétfőn az ATV reggeli start című műsorában beszélt arról, hogy az "angyal ügyvédje" őt próbálja zsarolni , több millió forintot követeltek tőle, de ez azért sem sikerülhetett, mert nincs eltitkolt vagyona és soha nem drogozott, dílert is csak a tévében látott. A zsaroló nem is ismeretlen, mint Molnár elmondta, a stúdióból egyenesen a rendőrségre megy. Mivel pontosan tudja, ki akarta zsarolni, nem is ismeretlen tette ellen tesz feljelentést, hanem megnevezi a tetteset.