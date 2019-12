Boszorkánynak hitt, ezért felgyújtott egy idős nőt egy férfi Romániában

A nő segítséget kért a járókelőktől, de rá se hederítettek.

Aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat kaposvári ügyészség a azzal a 30 éves, többszörösen bűntett előéletű, Kaposvár környéki férfi ellen, aki a somogyi megyeszékhelyen, egy belvárosi üzletben zaklatott egy terhes nőt. A férfi az idén májusban bement egy kaposvári üzletbe, ahol az ott eladóként dolgozó, 7 hónapos terhes nőt zaklatni kezdte. A sértett egy idő után megelégelte a viselkedését, és kivezette az utcára. A vádlott azonban másfél órával később – a késő délutáni órákban – visszatért az üzletbe. Ölelgetni kezdte a nőt, lefogta a karjait, az arcát a sértett nyakába nyomta, csókot kért, és nem engedte kimenni a boltból. A nő a bolt nyitott ajtaján keresztül hiába kért segítséget, a járókelők közül senki sem sietett a segítségére, sőt egy gyalogos még vissza is szólt, hogy neki munkába kell mennie. A vádlott percekig dulakodott a kitartóan védekező terhes nővel, mire az egyik szomszédos üzletben meghallották az áldozat kiabálását, átrohantak, megfékezték a férfit, akit a rendőrök kiérkezéséig vissza is tartottak – a sértettnek és magzatának nem lett egészségügyi problémája. Az ügyészség a tárgyalására előzetesben váró férfival szemben - akit korábban már rablás miatt is elítéltek – börtönbüntetést indítványozott a vádiratban.