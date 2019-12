NER-lovagok nyernek a kulturkampfon

Decemberben akár 300-400 milliárd forint extra költekezéshez kapott mozgásteret a kormány.

Novemberben 220 milliárd forintos támogatás érkezett Brüsszelből, ezzel együtt is az első tizenegy hónapban az államháztartás hiánya 190 milliárd forinttal 766 milliárd forintra nőtt, ami az egész évre tervezett előirányzat 76,7 százaléka - olvasható a Pénzügyminisztérium (PM) közleményében. A gazdasági teljesítménye, a gazdaságfehérítés terén meghozott intézkedések és a foglalkoztatási folyamatok eredményeként 2019 november végéig általános forgalmi adóból az éves előirányzat 95,8 százaléka, jövedéki adóból 94,6 százaléka, míg személyi jövedelemadóból 92,6 százaléka, szociális hozzájárulási adóból és a nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékokból 89,3 százaléka teljesült. Ezen kívül az év első tizenegy hónapjában összesen 1156,0 milliárd forint uniós bevételt könyvelhetett el a költségvetés, az uniós fejlesztésekhez köthető kiadások pedig megközelítették az 1341,3 milliárd forintot – közölte a PM. Így csak novemberben 220 milliárd forintnyi támogatás érkezett Brüsszelből. A kiadási oldalon novemberben 77 milliárd forintos pluszt jelentett a törvények szerint járó nyugdíjkorrekció és a nyugdíjprémium. A júliusban elindult Családvédelmi Akcióterv megvalósítására már eddig 400 milliárd forintot folyósítottak, a közlemény szerint a program legnépszerűbb eleme a babaváró támogatás, amellyel eddig már több mint 40 ezer gyermeket vállaló család vehetett igényben közel 400 milliárd forintot. Novemberben időarányosan jól állt költségvetés, hisz a hiány az éves terv 76 százalékára rúgott. A PM még most is azt kommunikálja, hogy a deficit az éves terv száz százaléka lesz, ebből pedig az következik, hogy az utolsó hónapban a hiány 230 milliárd forinttal nőhet. Mivel december akár pozitív egyenleggel is zárhat – az év végi adóbefizetések miatt, így decemberben akár 300-400 milliárd forintos költekezéshez is elegendő mozgástere maradt a kormánynak, amit a közlemény szerint várhatóan idén sem a hiány és az adósság csökkentésre fordítanak.