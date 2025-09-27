Hasonlóan az offshore minősítés határán mozgó 9 százalékos társasági adó, amely mára kontraproduktívvá vált. Indokolt lenne az áfa felső kulcsának csökkentése, igény és szükség lenne az adóreformra, de ezt nem ez az Orbán-kormány fogja végrehajtani – mondta a Népszavának Pitti Zoltán közgazdász. Interjú.
A kabinet mintegy 100 milliárd forint extra bevételt remél a globális minimumadóból. Mivel pont a legnagyobbakat nem is érinti a kvázi emelés, kérdéses, hogy befolyik-e a remélt pénz.
Beindul idén az adóprés.
Hatalmas lehetőség rejlik a magyar közigazgatás digitalizálásban, így viszonylag kis befektetéssel sokkal hatékonyabb lehetne a nemzetközi összehasonlításban gyenge magyar állam működése.
Tavaly csökkent a családok által igénybe vett adókedvezmények összege, a sportcélúaké viszont tovább emelkedett.
A naptári éves adózók (ide tartozik a vállalkozások zöme) 2022-ben még nem tudják teljesíteni devizában az adófizetési kötelezettségét.
Rendeleti úton módosította a kabinet a kata-szabályokat, de kaptak adócukorkát az zenészek, színészek és az újságírók is.
A kormány nagylelkű, és ezután a cégek nem csak gyenge forintban, hanem erős euróban vagy dollárban is adózhatnak.
A magyar vétóval immár bizonyos, hogy egyelőre nem lesz egységes globális minimumadó az Európai Unióban. Az Orbán-kormány lépése szembemegy 26 másik uniós kormányéval, emiatt az ország jóval többet veszíthet, mint amit nyer az alacsony társasági adókulcsaival, de még kiderülhet, hogy az aggódóknak volt igazuk.
Azt nem tudni, hogy miért fájna a kabinetnek, hogy a multinacionális cégek esetleg nagyobb arányban vennék ki részüket a közteherviselésből, pláne akkor, amikor a magyar kormány 800 milliárdos különadót rak a cégek nyakába.
Nem látni a fedezetét a nulla százalékos személyi jövedelemadó bevezetésének, viszont vége lehet az alacsony társasági adó korának.
Már a világ GDP-jének 90 százalékát képviselő 132 ország kormánya támogatja a globális minimumadó bevezetését. Nem vagyunk köztük.
Történelminek is nevezik a G7 pénzügyminiszterek alkuját, mely alapján jöhet a globális multiadó. Magyarország ezzel elvileg rosszul jár – vagy mégsem.
A kormány komoly PR-hibát követett el, hisz 300 százalékos adóalap-kedvezményre mindenki felkapja a fejét, de valójában arról van szó, hogy a cégek a egyetemi közalapítványoknak adott támogatás 27 százalékát írhatják le az adójukból.
A kormány harcol a multik alacsony adójáért, pedig nem ez lenne az ország érdeke.
Tavaly újabb 146 milliárd forint ment a sportegyesületeknek a társasági adóból.
Akár tíz milliárd forintos nyereségig megúszhatja egy cég a társasági adó megfizetését a kormány új javaslata szerint. Így viszont kevesebb pénz jut a sport- és kulturális taóra.
A kormány törvénybe vési a rendeletei adószabályokat és gáláns adómentességet ígér a beruházó cégeknek, fizethetik a kisker-adót a nagy online cégek, az Amazon és az AliExpress is.
Adóparadicsomi állapotokat teremtett a kormány a nagy cégek számára, eközben a lakosság soha nem fizetett olyan sok adót, mint tavaly.
A parlament előtt lévő kulturális élet letarolást célzó törvény fele a társasági adótörvény módosításával foglalkozik.
Idén is jelentős mértékben változtak a béren kívüli juttatások szabályai, emellett a társasági adó kulcsa és néhány alapvető élelmiszer, valamint a vendéglátói és internetszolgáltatások áfája mérséklődött, emellett az eho-befizetési kötelezettség csak a banki befektetéseknél szűnt meg, hogy csak néhányat említsünk a 2017-re vonatkozó, számos törvénycsomagban megbúvó változásokból.
A társasági adókulcs egységesen 9 százalékra csökkentéséről döntött többek között a kormány - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Regionális Digitális Konferencián tegnap. Ennek nyomán 145 milliárd forint marad a vállalkozásoknál, és a 19 százalékos kulcs eltörlésével már a legkedvezőbb adózási feltételeket nyújtaná Magyarország az Európai Unióban - ismertette a várható következményeket a konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatón Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette: ez az adóváltozás is téma lesz a ma a munkaadókkal és munkavállalókkal tartandó tárgyaláson.
Nem a társaságiadó-kedvezmények titkosítása állhat a kedden elfogadott adótörvény-módosítás mögött - állítják szakértők. A kormány ehelyett a közérdekű adatigénylési pereket próbálná ellehetetleníteni a törvénnyel, mivel adótitokra hivatkozva ezentúl jobban el tudná rejteni a közpénz útját, például a stratégiai partnereknek nyújtott kedvezmények, támogatások esetében.
Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága elkészítette a jövő évi adótörvények összegző módosítási javaslatát, amely szerint - egyebek mellett - az eredetihez képes növekszik a rekreációs kafetéria és módosul az ukrán válság miatti veszteség kárpótlása is.
Ezúttal a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásokat és a társaságiadó-alanyokat érintő fontos határidő közeleg. Előbbieknek számviteli beszámolójukat kell közzétenni június 2-ig, utóbbiaknak a tavalyi társaságiadó-kötelezettségükkel kell elszámolni. Akik nem tarják be a határidőt, akár másfél millió forint bírságot, végső esetben pedig adószámuk törlését kockáztatják – áll a NAV közleményében.
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatban a társasági adót és az illetékeket érintő módosítások is vannak, a legfontosabb változásokat a PwC hírlevelében foglalta össze.
