Varga: jövőre csökken a társasági adó

A társasági adókulcs egységesen 9 százalékra csökkentéséről döntött többek között a kormány - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Regionális Digitális Konferencián tegnap. Ennek nyomán 145 milliárd forint marad a vállalkozásoknál, és a 19 százalékos kulcs eltörlésével már a legkedvezőbb adózási feltételeket nyújtaná Magyarország az Európai Unióban - ismertette a várható következményeket a konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatón Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette: ez az adóváltozás is téma lesz a ma a munkaadókkal és munkavállalókkal tartandó tárgyaláson.