Célzott határellenőrzést kapunk karácsonyi ajándékként a rendőrségtől

Wirth Zoltán szerint a blog megjelenése előtt Németh elküldte Molnár Zsoltnak az épületfotót, amiről azt gondolta, azzal gyakorolhat nyomást az MSZP pártigazgatójára.

Molnár Zsolt tudta, hogy régóta szeretném bővíteni videós tartalmakkal az oldalt, és azt javasolta, keressem meg Németh Gábort – mondtaWirth Zoltán, a Hírklikk tulajdonosa. Hozzátette: igen, ő volt az, aki többször találkozott Némethtel, leveleztek is egymással. Arról is beszélt, hogy részt vett már politikai kampányokban, így sok politikust ismer, az MSZP pártigazgatóját is. Wirth elmondta: az első találkozásuk Némethtel jó hangulatú volt, ám szavai szerint „nagyon rövid idő alatt kiderült”, hogy Németh igazából nem dolgozni akart. Úgy fogalmazott: Németh azt mondta neki, hogy ha kap előleget, nem foglalkozik olyan pletykákkal, melyeket Molnár Zsoltról hallott. Majd mindez fokozatosan egyre komolyabbá vált, többször az MSZP pártigazgatójára hivatkozott üzeneteiben, és előfordult, hogy kétmillió forintos kötbért is emlegetett. Wirth azt mondta, ezekre már nem reagált, majd eljött a pillanat, amikor Németh már az Angyal ügyvédje blog nevében küldözgetett Molnárnak üzeneteket. Arra a kérdésre, miért biztos abban, hogy ezeket valóban Németh küldte, közölte: a blog megjelenése előtt egy vagy két nappal Németh elküldte Molnár Zsoltnak az épületfotót, amiről azt gondolta, azzal gyakorolhat nyomást az MSZP pártigazgatójára. „Vagy mentalista Németh Gábor, vagy ő az Angyal Ügyvédje” – jelentette ki. Wirth arra is kitért: nem tervez jogi lépést, de ha a nyomozó hatóság igényt tart arra, hogy elmondja a véleményét, a nála lévő üzenetekkel együtt természetesen rendelkezésükre áll.