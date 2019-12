Kiderült, hogy mennyit ér Kövér szigora a Parlamentben

Szél Bernadett a legtöbbször, Tordai Bence a legtöbbre büntetett képviselő, mióta Kövér László házelnöksége alatt bevezették a pénzbírságot.

Mérlegre tette a 24.hu Kövér László szigorát: összegezték, hogy kit, hányszor és mennyire büntettek az Országgyűlésben azóta, hogy pénzbírságot lehet kiszabni a képviselőkre. A portál közérdekű adatigénylést kért és kapott az Országgyűlés Hivatalától, így tájékozódtak: összesítésük szerint 2013-a bevezetése óta összesen 153-szor alkalmaztak pénzbírságot a Parlamentben, és eddig összesen 72 millió forintra büntették a képviselőket. Hét büntetésével a korábban LMP-s, most független Szél Bernadett vezeti a legtöbbször szankcionált parlamenti képviselők rangsorát, őt mintegy 2 millió forintra bírságolták. A a kormányoldal által provokátornak tekintett Tordai Bence csak három bírságot kapott, de ez több mint 2,5 milliós pénzlevonást jelentett.

Büntetéssel fogják be az ellenzék száját

Mint a portál rámutat, hogy mióta (vagyis kilenc éve) Kövér László az Országgyűlés elnöke, működését rendpárti intézkedések sora szegélyezi. Ezek egyike a 2013 óta kiszabható pénzbüntetés. A tiszteletdíj csökkentése a parlament rendjét és méltóságát hivatott fenntartani a házelnöki érvelés szerint. Az egyre szigorúbb büntetésekre pedig azért van szükség, hogy kordában tartsák az elszabaduló ellenzéket. Más szemszögből azonban a pénzbüntetésekben materializálódó szigor a szólásszabadság megcsorbítását szolgáló eszköz, évek óta tartó növekedése emiatt is aggasztó. Ráadásul egy új törvényjavaslat, amelyről kedden szavaz a parlament, a jelenleginél is jóval keményebb büntetéseket helyez kilátásba. Amikor a lap arról érdeklődött, mi lesz azzal a pénzzel, amit a tiszteletdíjak csökkentésével megtakarítanak, a parlamenti sajtóiroda azt válaszolta: az összeg az Országgyűlés Hivatalának költségvetésében maradványként szerepel. Ugyanakkor több megbüntetett ellenzéki képviselő is arról beszélt, hogy a 2013 elején bevezetett büntetési gyakorlat időközben némileg változott. Az elején sárga csekket adtak egyikük szerint, azaz nem automatikusan csökkentették a tiszteletdíjat, hanem azt várták, hogy a képviselő fizesse be a büntetést. Ezen azonban hamar módosították, és levonták a tiszteletdíjból a kiszabott büntetést.



Táblája van, sípol? Mehet a bírság

A házvezetés büntetést kezdeményezett, ha egy képviselő: • sípolt, • bemutatott, • szirénázott, • megafonba beszélt, • táblát vagy molinót emelt a magasba, • esetleg papírokat szórt szét a teremben, • de volt, akit antiszemita kifejezésért büntettek meg, • és büntetés járt az elnöki emelvény elfoglalásáért is. Összesítésünkből az is kiderül, hogy a büntetés összege milyen komoly mértékben nőtt meg az évek alatt: • az első bírság 131 ezer forintról szólt, • az idén szabtak ki 1 millió 780 ezer forintos büntetést is.

A szinte csak ellenzéki képviselőket sújtó pénzmegvonás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bírságolt politikusoknak nem fizetik ki a tiszteletdíja egészét, csak azt, ami a büntetés levonása után marad. Emiatt több képviselő is pereskedik Strasbourgban. Ugyanakkor bármekkora legyen is a büntetés, a képviselőknek a minimálbért mindenképp kézhez kell kapniuk.