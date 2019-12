Zárt ajtók, rémült hivatalnokok fogadták Szélt és Hadházyt az Emmiben

„Már a blogbejegyzés megjelenése előtt kaptam olyan megkereséseket, amelyek név szerint nekem voltak címezve, és olyan abszurditásokat állítottak, hogy egyértelmű volt, utaznak rám” – mondta a II. kerületi polgármester.

Tételesen cáfol minden, vele szemben – név nélkül, ám őt körberajzolva felhozott – vádat a fővárosi II. kerület polgármestere. Őrsi Gergelyadott interjújában azt mondta: nem vett részt semmiféle drogos szexorgián sem az Old Rams Pubban, sem máshol, sem Molnár Zsolttal, sem mással. „Már a blogbejegyzés megjelenése előtt kaptam olyan megkereséseket, amelyek név szerint nekem voltak címezve, és olyan abszurditásokat állítottak, hogy egyértelmű volt, utaznak rám. A blogbejegyzés megjelenésével is egyértelművé vált, hogy én vagyok a lejáratási kísérlet egyik célpontja. Voltak olyan informális megkeresések is közvetlenül, meg mint most kiderült közvetetten is, amelyek a zsarolás részét egyértelművé teszik” – fogalmazott. Őrsi hozzátette: mivel már van egy feljelentés, és remélhetőleg egy folyamatban lévő büntetőeljárás, minden általa ismert információt és bizonyítékot átad a nyomozóhatóságoknak ehhez. Közölte, hogy a nyomozásra tartozó zsarolási ügyről annak lezárultáig nem árulhat el részleteket. „Ugyanakkor azt elmondhatom, hogy érkezett az ominózus blogtól, tehát az Angyal Ügyvédjétől egy sajtómegkeresés, amiben olyan abszurditások fogalmazódtak meg, hogy őszintén szólva nem is tudtam komolyan venni. Megkérdezték például, hogy mi a véleményem a Borkai-ügyről, vettem-e részt ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken, és egy konkrét kollégámra is rákérdeztek, hogy ő milyen jogviszonyba kerül a polgármesteri hivatalnál. Miután ez a blogbejegyzés ezekkel az abszurd állításokkal megjelent, és a saját kollégámat lényegében drogdílernek nevezték, eldöntöttem, hogy eddig és ne tovább” – tette hozzá. A blogbejegyzés tartalmával kapcsolatos kérdésekre a portálnak azt mondta, „soha nem volt közöm ilyen, Borkai-féle, akár drogos orgiákhoz”, az Old Rams Pubban pedig volt már, de nem fordul meg ott gyakran, „konkrétan 6-7 évvel ezelőtt volt ott rengeteg rendezvény”. „2011 környékén volt egy oda kötődő, intenzívebb időszak, amikor fogyasztottam alkoholt. Fiatal koromban én is szórakoztam, mint a hozzám hasonló más fiatalok, de kijelenthetem: drogokat egyáltalán nem fogyasztok, alkoholt pedig évek óta egyetlen kortyot sem iszom. Egyetlen függőségem van, a dohányzás, amitől próbálok megszabadulni, de nem igazán megy” – jelentette ki. Azt mondta, ha szükséges, kérdés nélkül vállalja a drogtesztet is. Őrsi az interjúban mindemellett