Patkányozók, rabszolgatartók: egymásnak esett a Fidesz és az ellenzék a Parlamentben

Az Advent Bazilika tavaly második lett, idén meg is nyerheti a tíznapos közönségszavazást, főleg, ha gyorsan voksolunk.

Idén is elindította közönségszavazását a European Best Destinations független utazási portál arról, melyik a legszebb karácsonyi vásár Európában. Magyarországot az a Budapesten található Advent Bazilika képviseli, amely tavaly a második helyet szerezte meg. A rendezvény szervezői a szavazás tíz napja alatt mindenkit arra buzdítottak, voksoljanak a belvárosi vásárra, hogy idén megnyerhesse a versenyt. A győzelem ugyanis nemcsak a rendezvénynek, hanem a magyar fővárosnak is dicsőséget hozhat, és felhívhatja a figyelmet Budapest további idegenforgalmi, kulturális és gasztronómiai értékeire is. Szavazni ide kattintva ma még lehet.