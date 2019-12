Ingyenes jégpálya nyílik a Városháza udvarán

Közbekiabálások kísérték a napirend előtti felszólalásokat, Dömötör Csabát leelvtársozták, ő pedig a baloldal színházigazgatójának nevezte Gyurcsány Ferencet. Újra elhangzott a „boldog karácsonyt is”.

Az emberek az állami einstand és az ellen a primitív felfogás ellen vonultak utcára, hogy aki fizet, az rendel, a kormány beleszólhat a művészeti életbe – fejtegette Tóth. Hozzátette, a kormány ugyanilyen támadást intézet a tudományos élet és az igazságszolgáltatás ellen, és ennek egyszerűen annyi az oka, hogy a Fidesz fél a kritikus gondolkodásra képes polgároktól, nekik az engedelmes, kiszolgáltatott dolgozók tömege felel meg. Megteremtjük az ellenzéki összefogást, és 2022-re elzavarjuk az Orbán-kormányt. Boldog karácsonyt! – zárta felszólalását

Kemény vitával startolt az Országgyűlés keddi ülése, a napirend előtti felszólalásaikban a frakcióvezetők ugrottak egymásnak: Tóth Bertalan MSZP-elnök a hétfő esti több ezres fővárosi tüntetést idézte fel, amit szerinte az váltott ki, hogy a kormány baltával látott neki a kulturális élet átalakításnak. Az emberek az állami einstand és az ellen a primitív felfogás ellen vonultak utcára, hogy aki fizet, az rendel, a kormány beleszólhat a művészeti életbe – fejtegette Tóth. Hozzátette, a kormány ugyanilyen támadást intézet a tudományos élet és az igazságszolgáltatás ellen, és ennek egyszerűen annyi az oka, hogy a Fidesz fél a kritikus gondolkodásra képes polgároktól, nekik az engedelmes, kiszolgáltatott dolgozók tömege felel meg. Megteremtjük az ellenzéki összefogást, és 2022-re elzavarjuk az Orbán-kormányt. Boldog karácsonyt! – zárta felszólalását Orbán Viktort idézve, de Karácsony Gergely főpolgármesteri győzelmére utalva Tóth Bertalan.

Jó ötlet, de csináljuk másként

Az MSZP-s felvetésre Rétvári Bence válaszolt, aki szerint a kulturális törvény tervezett módosítását éppen színházi szervezetek dicsérték (igaz, hogy azért mindent megváltoztattak volna a sokat bírált államosítási tervben – a szerk.). Aztán ellentámadásba lendült, és azt firtatta, hogy a fővárosi vezetés miért mozdította el szinte azonnal Bán Teodórát a Szabadtéri Színpad éléről ilyen lépésekre Tarlós vezetése alatt nem volt szerinte példa. Rétvári szerint az sem igaz, hogy az Nemzeti Kulturális Alap forrásaihoz hozzányúlna a kormány (korábban ezt szerették volna, de az országos felháborodás hatására a kormány inkább elengedte az NKA-ra vonatkozó terveket). Rétvári emellett felhozta Bangóné patkányozását, Lackner Csaba gyanús ügyeit is, hogy ezzel jellemezze az ellenzéki tevékenységet.

Rabszolgatartók és a DK-s kvízmester

Az egyik leghevesebb felszólalás Jakab Péter jobbikos frakcióvezetőé volt, aki szerint a Fidesz rabszolgatartó, hiszen tavaly megszavazták a 400 órás munkavégzést is engedő túlóratörvény-módosítást – azóta „a melósoktól” elvették a cafetériát is, de mukkanni sem mernek, mert bármikor kirúghatják őket, és ukrán vendégmunkást állítanak a helyükre. Jakab hangsúlyozta, hogy a Fidesz a gyűlöletkeltésben érdekelt, és kilenc évi kormányzásuk alatt a magyarok széthúzóbbá váltak – orvostól, tanártól, rendőrtől egyaránt sajnálják a béremelést – ezt pedig csak a szeretettel, összefogással lehet kivédeni. Dömötör Csaba viszont lényegében árulónak nevezte a Jobbikot, amiért „összebútoroztak Gyurcsánnyal”. (A DK-s) Vágó István szórólapján a Jobbik logóját látni, ez szégyen – vélte Dömötör, aki később Gyurcsány Ferencet is bocsánatkérésre szólította fel a 2006-os rendőrterror áldozataitól – és azt fejtegette, hogy Gyurcsány a baloldal színházának igazgatója. A DK elnöke mindössze két mondattal intézte el a napirend előtti felszólalását: szerinte a Fidesz részéről emberi és politikai aljasság megnyilvánulását láthattuk a színháztörvény kapcsán. „Amíg embernek hitvány, magyarnak nem alkalmas!” – üzent a fideszes döntéshozóknak egy Tamási Áron-idézettel az ellenzéki pártelnök.



Molnár Zsolt és Bősz Anett Fotó: Ladjánszki Máté / Népszava

Emberi jogok vs Pócs kazános tréfája

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetőjeként az emberi jogok világnapjára emlékeztetett – felsorolt néhány, nagy botrányt kiváltó esetet az idei évből rabszolgatörvénynek nevezett módosítást, Pócs János gyalázatos kazános „tréfáját” , az Elios-ügy miatt az adófizetők nyakában maradt 13 milliárdot , vagy a lerobbant egészségügyet, és azt ,hogy évente 40 ezer magyar hal meg egyébként gyógyítható betegségekben az ellátás hiányosságai miatt. Szabó kitért a szájzár-törvényre, vagyis arra a tervezett módosításra is, ami alapján milliókkal büntethetik a Parlamentben demonstráló politikusokat. Neki is Dömötör államtitkár válaszolt, és különösebb indoklás nélkül szemen szedett hazugságnak nevezte mindazt, amit az ellenzék a túlóratörvényről állított. Az államtitkár kifejtette, hogy a Orbán-kormány a szociális dolgozók bére 62 százalékkal, a tanároké 50 százalékkal nőtt, és ők 224 milliárddal költenek többet az egészségügyre, mint a Gyurcsány-kormány idején.

Szájzár nem lesz, de viselkedniük kell majd

– mondta Dömötör Csaba, amire az ellenzéki képviselők kiabálása volt a válasz.