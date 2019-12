Kezd felnőni a teqball

Világsztárokról és magyar éremesőről szólt a harmadik teqball-világbajnokság, amit idén Budapesten rendeztek meg, a sztárvendég Ronaldinho volt.

„A teqball a világ leggyorsabban fejlődő sportága”- jelentette ki Sándor Orsolya műsorvezető a vb szombati napján. Az állítás nem légből kapott, ugyanis tavaly 42 ország delegált versenyzőket, idén azonban ez a szám 58-ra emelkedett, ami jelentős előrelépés.

A sportágat hivatalosan 2016. október 18-án mutatták be, a megalkotói magyarok voltak. Döntött alakú asztalon játsszák, amit középen egy alacsony plexifal választ el. Maximum háromszor lehet beleérni a labdába, mielőtt visszajuttatja a játékos a másik térfélre. Egy játszma 20 pontig tart, két szettet kell megnyerni a győzelem megszerzéséhez. Idén először egyéni és páros kategóriák mellett elindult a vegyes páros versenyszám is, így idén először nők is részt vettek a vb-n.

A teqball jelenleg már jóval több, mint hobbi, viszont élsportnak még talán korai nevezni. A legfiatalabb játékos mindössze a 9 éves izraeli Maor Ankona volt, 50 esztendőjével pedig az olasz Indrit Bejtaga volt a legidősebb. Lehetett látni olyan versenyzőt, aki utcai cipőben tereli a labdát, a montenegróiak edzője pedig rövid ideig messengeren beszélt valakivel miközben zajlott a vegyes páros elődöntő (Brazília-Montenegró), de az megállapítható, hogy komoly stáb nem áll a sportolók mögött, legtöbbször egy-két ember, illetve hozzátartozók ültek az edzői zónákban.

Viszont pontosan ezek miatt az apró történések miatt válik szimpatikussá a teqball. Nem volt veszekedés, sportszerűtlen cselekedet, bíró szidás, mindenki sportszerűen játszott, a magyarok legjobbja, Blázsovics Ádám szettlabda megnyerése után szólt a játékvezetőnek, hogy hibázott, és ismételjék meg a játékot. A mérkőzés után mindenki ölelkezik mindenkivel, a vesztes is emelt fővel, egyáltalán nem csalódottan távozik a pályáról. Mindenki élvezte, hogy itt lehet, ezzel kiváló légkört teremtve.

Három napon keresztül tartott a vb két helyszínen: pénteken és szombaton a Hungexpo, vasárnap az új Fáy utcai Vasas Sportcsarnok volt a vendéglátó létesítmény. Sztárokból nem volt hiány: Ronaldinho, a brazil aranylabdás nyitotta meg pénteken az eseményt. A Bajnokok Ligája-győztes játékoson kívül viszont szombaton és vasárnap megjelent még Carles Puyol, William Gallas, Simao Sabrosa és Nuno Gomes is. Szombaton a bronzmérkőzés előtt érkeztek meg, és akkora felhajtás volt körülöttük, hogy mindenki őket fotózta, videózta, pedig akkor már nagyjából 5 perce tartott a Románia-Montenegró egyéni bronzmeccs. Puyolék megjelentek az eredményhirdetéseken, érmeket, kupákat adtak át, dedikáltak, selfiezni is lehetett velük.

A hangulat vegyesen alakult, rengetegen csak Ronaldinhóékra voltak kíváncsiak, ezért szombaton az elődöntők kezdetén bő félház volt a Hungexpón, azonban teljesen megteltek a lelátók, mire megérkeztek az egykori klasszis játékosok. Vasárnap volt igazán jó a hangulat, de látszott, a sztárvendégek nélkül teljesen más képet kaptunk volna.

A szervezés apró hibákat eltekintve szintén megfelelő volt. Szombaton a parkolóhelytől kezdve a bejutáson és a sajtórészleg megtalálásáig minden könnyen ment, Ronaldinhóék miatt volt pici bizonytalanság, hogy merre tovább, mert csak a VIP-vendégek maradhattak a lelátón, de oldalról is mindent jól lehetett látni.

Vasárnap a Fáy utcai sportcsarnok megközelítését megnehezítette a nézők számára, hogy a vb-vel egy időben a szomszédos stadionban a Vasas labdarúgócsapata játszott NB II-es mérkőzést. Itt kevesebb volt az ülőhely, mint az álló, a médiarészlegnek viszonylag kis rész volt fenntartva, ezért többen állva dolgoztak.

A Vasas csarnokába 30 euró fejében jöhettek be a szurkolók, az első két napra ingyenes volt a belépés. A megnyitó rövid koreográfiákkal vette kezdetét, majd beszédet mondott Borsányi Gábor, a FITEQ (Nemzetközi Teqball Szövetség) elnöke, valamint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is. Ronaldinho szerint, ha a teqball olimpia sportág lenne, akkor neki lenne esélye aranyat szerezni. Gulyás erre viccesen megjegyezte: „Reméljük nem kell vele a budapesti olimpiáig várnia”.

Egyéniben Blázsovics Ádám (magyar), párosban Blázsovics és Bányik Csaba, vegyes párosban a brazil Natalia Guitler és Marcos Viera nyert. Magyarország két világbajnoki címet szerzett.